- Budžet u 2026. godini, za korisnike boračko – invalidske zaštite, iznosiće preko 25 milijardi dinara - poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saradnicima iz boračko - invalidske zaštite, sa kojima je sumirala ovogodišnje rezultate i zahvalila im se na dosadašnjem radu i zalaganju.

Ona je istakla da je to, u odnosu na prošlu godinu, više za 14,4 odsto, odnosno za 3 milijarde i 200 miliona dinara.

- Zahvaljujući vama uspeli smo da institucionalizujemo pitanje boračko – invalidske zaštite. Posle mnogo godina, Srbija je dobila i zakon koji reguliše položaj boraca, ali naš cilj je da tu zakonsku regulativu dodatno unapređujemo - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Milica Đurđević Stamenkovski - Boračko-invalidska zaštita

Takođe, navela je da će u narednoj godini biti povećan broj dana za banjsko klimatski oporavak za ratne vojne invalide, sa 7 na 10 dana i da je za to opredeljeno 50 miliona dinara. S tim u vezi, najavila je i otvaranje zajedničkog dijaloga radi u vezi sa izmenama i dopunama zakona.

Navela je i da su sve isplate u 2025. godini bile redovne, te da je ukupno isplaćeno blizu 24 milijarde dinara.

U ovoj godini, kako je istakla, dodeljeno je i preko 10 hiljada boračkih spomenica, što je više nego ukupno u prethodne 3 godine.

- Završili smo uručenja boračkih spomenica u Zlatiborskom, Rasinskom i Borskom okrugu, za pale borce u Nišavskom okrugu, a danas će biti uručene i u Mionici i Grockoj - naglasila je ministar i dodala da će se dodela nastaviti i u narednoj godini.

Navela je i da će se podrška, u iznosu od 50 miliona dinara, za Zavode za zaštitu spomenika kulture, nastaviti i u narednom periodu, kao i podrška udruženjima i njihovim projektima.