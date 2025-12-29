Slušaj vest

Pošta Srbije završava poslovnu godinu prijemom u stalni radni odnos najvećeg broja izvršilaca na tehnološkim radnim mestima u poslednjoj etapi procesa koji je tekao tokom cele godine. Stalni posao dobilo je 122 koleginica i kolega, kojima je rešenja danas uručio v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

U tekućoj godini je u svim radnim jedinicama širom zemlje ukupno 332 izvršilaca primljeno na neodređeno vreme, od kojih je najviše poštara, dostavljača, tehničara za šalterske poslove, tehničara u pošti i vozača.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

Direktor Anđelković čestitao je koleginicama i kolegama i zahvalio na predanom radu, lojalnosti i odluci da ostanu da karijeru grade u Pošti Srbije. Rekao je da je pored ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata njemu posebno važno da se ispunjavaju obećanja data zaposlenima i očuva stabilnost radnih mesta.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

„Mi smo ove godine u stalni radni radni odnos preveli 332 zaposlenih. Ja znam koliko je važno za zaposlene da budu primljeni za stalno. Omogućava sigurnost porodice i rešavanje nekih drugih porodičnih pitanja, da zaposleni mogu da planiraju dugoročno, da ne razmišljaju šta donosi sutrašnji dan”, rekao je Anđelković i dodao da će se proces zapošljavanja za stalno nastaviti u sledećoj godini.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

Direktor Anđelković osvrnuo se na rezultate u 2025. godini i kao najvažnije istakao uspešno realizovani projekat robotizacije preradnih centara za koji je Pošta Srbije dobila priznanje Postevrope za „zvezdu u usponu” na polju inovacija. Podvukao je značaj prijema Pošte Srbije u članstvo Saveta za poštansku eksploataciju, strateškog tela Svetskog poštanskog saveza, nagradu dobijenu na evropskom izboru za najlepšu marku izdanja Evropa, i projekat širenja mreže paketomata, kojih će, kako je rekao, biti u svakom naselju tokom 2026. godine.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

„Poželeo bih da u sledećoj godini ostvarimo minimum iste rezultate kao u 2025. Ukoliko budu bolji, to će biti sjajno, ali ja bih bio zadovoljan da postignemo makar ovoliko koliko smo postigli ove godine”, rekao je Anđelković.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

On je zahvalio svim zaposlenima, kojih je 13.000, angažovanih u 1.575 pošta i 29 radnih jedinica širom države, bez čijeg zalaganja i posvećenosti sve to ne bi bilo moguće. Za 2026. godinu, Anđelković je najavio dalja unapređenja materijalnog položaja zaposlenih.

U ime novih stalno zaposlenih kolega direktoru Anđelkoviću zahvalio je dostavljač Damir Đurić iz pošte 11211 Borča.

Svečanom skupu u beogradskoj Glavnoj pošti prisustvovali su predstavnici poslovodstva i Nadzornog odbora preduzeća, direktori radnih jedinica i zaposleni u Pošti Srbije.