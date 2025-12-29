332 zaposlenih dobilo stalni posao u Pošti Srbije u 2025. – Direktor Anđelković uručio rešenja za 122 izvršilaca
Pošta Srbije završava poslovnu godinu prijemom u stalni radni odnos najvećeg broja izvršilaca na tehnološkim radnim mestima u poslednjoj etapi procesa koji je tekao tokom cele godine. Stalni posao dobilo je 122 koleginica i kolega, kojima je rešenja danas uručio v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković.
U tekućoj godini je u svim radnim jedinicama širom zemlje ukupno 332 izvršilaca primljeno na neodređeno vreme, od kojih je najviše poštara, dostavljača, tehničara za šalterske poslove, tehničara u pošti i vozača.
Direktor Anđelković čestitao je koleginicama i kolegama i zahvalio na predanom radu, lojalnosti i odluci da ostanu da karijeru grade u Pošti Srbije. Rekao je da je pored ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata njemu posebno važno da se ispunjavaju obećanja data zaposlenima i očuva stabilnost radnih mesta.
„Mi smo ove godine u stalni radni radni odnos preveli 332 zaposlenih. Ja znam koliko je važno za zaposlene da budu primljeni za stalno. Omogućava sigurnost porodice i rešavanje nekih drugih porodičnih pitanja, da zaposleni mogu da planiraju dugoročno, da ne razmišljaju šta donosi sutrašnji dan”, rekao je Anđelković i dodao da će se proces zapošljavanja za stalno nastaviti u sledećoj godini.
Direktor Anđelković osvrnuo se na rezultate u 2025. godini i kao najvažnije istakao uspešno realizovani projekat robotizacije preradnih centara za koji je Pošta Srbije dobila priznanje Postevrope za „zvezdu u usponu” na polju inovacija. Podvukao je značaj prijema Pošte Srbije u članstvo Saveta za poštansku eksploataciju, strateškog tela Svetskog poštanskog saveza, nagradu dobijenu na evropskom izboru za najlepšu marku izdanja Evropa, i projekat širenja mreže paketomata, kojih će, kako je rekao, biti u svakom naselju tokom 2026. godine.
„Poželeo bih da u sledećoj godini ostvarimo minimum iste rezultate kao u 2025. Ukoliko budu bolji, to će biti sjajno, ali ja bih bio zadovoljan da postignemo makar ovoliko koliko smo postigli ove godine”, rekao je Anđelković.
On je zahvalio svim zaposlenima, kojih je 13.000, angažovanih u 1.575 pošta i 29 radnih jedinica širom države, bez čijeg zalaganja i posvećenosti sve to ne bi bilo moguće. Za 2026. godinu, Anđelković je najavio dalja unapređenja materijalnog položaja zaposlenih.
U ime novih stalno zaposlenih kolega direktoru Anđelkoviću zahvalio je dostavljač Damir Đurić iz pošte 11211 Borča.
Svečanom skupu u beogradskoj Glavnoj pošti prisustvovali su predstavnici poslovodstva i Nadzornog odbora preduzeća, direktori radnih jedinica i zaposleni u Pošti Srbije.
