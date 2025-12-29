Slušaj vest

Gubitak roditelja jedan je od najtežih trenutaka u životu, ali za mnoge porodice u Srbiji, uz bol dolazi i dodatni teret - niz nepisanih pravila, običaja i očekivanja okoline.

Upravo o tome govorila je i jedna Srpkinja koja je na društvenim mrežama podelila svoje iskustvo nakon smrti oca, a njene reči pokrenule su lavinu reakcija.

Kako je žena napisala na Reddit-u, njen otac je preminuo prošle nedelje, a nakon početnog šoka i "varenja" informacije da ga više nema, usledio je čitav niz pravila i običaja koji su je, kako kaže, samo dodatno iziritirali i onemogućili da oca žali kako treba.

Dodatni običaji i pravila koja je morala da poštuje su je samo iziritirali. Foto: Profimedia

- Prvo što me je zateklo su bila pravila (od pogrebne službe sugerisana), o nekom odvezivanju čvorova i čuda. Onda ga nosimo u selo, viđam snajku kako stavlja lavor sa vodom ispod kovčega. Priča mi se o nekoj jednoj večeri ili tri za prvu subotu (šta je koji vrag tri večere i dalje ne znam). Pa ko će da vodi red? Je l' se stavlja crni barjak na kuću, ako da, nema tv-a i muzike 40 dana. Već se priča o nekim ne idenjima na proslave sledeće godine - priča Srpkinja.

"Šta će ljudi reći"

Umalo je, kako dalje navodi, "nastradala" jer je htela do prodavnice da stavi svetlu kapu, jer drugu u tom trenutku nije imala kod kuće.

- Šta će ljudi reći?! - bila je reakcija okoline koja ju je dodatno poremetila i naterala da se preispituje.

- Jesam li ja retardirana što mislim da niko ne treba da se meša u to na koji način ja žalim svog oca? - upitala je.

Ona je na kraju istakla da ne zna zašto ljudi "zahtevaju" od ožalošćenih da budu, kako kaže, ucveljeni godinu dana, da bi dokazali da za nekim pate.

- Uopšte ne vidim čemu to - napisala je ona.

"Alergična sam na te običaje"

Njena objava izazvala je lavinu reakcija, čemu svedoče i brojni komentari korisnika koji su se saosetili sa ovom ženom.

- Uh, alergična sam na te običaje. Ne znam koliko imaš godina, ali budi glas razuma i žali i tuguj kako sama želiš i osećaš. J***š šta će selo da kaže. Ja sam isto tako na babinoj sahrani pitala šta znači lavor vode ispod sanduka i niko nije znao od tih matorih da mi odgovori. Ljudi se drže naučenog jer niko ne želi da štrči i bude predmet ogovaranja. Ako nemaš problem sa tim, ponašaj se kako je tebi najlakše u datoj situaciji - napisala je jedna korisnica.

Jedan od korisnika istakao je da mu je baka nakon smrti oca branila da ide na matursko veče, koje je bilo mesec dana pred njegovu godišnjicu.

- Sreća pa ne živimo zajedno, pa ni ne zna gde idem ni šta radim, pa nije ni saznala za matursko veče. Čak mi je zamerila što sam na zadušnice sledeće godine došao u crvenoj jakni, jer kao crvena boja se ne nosi, jer to je kao da si došao nekome na radost, da li ti uopšte njega žališ bla bla... Takođe ne sme ni jedne zadušnice i nijedan pomen da se propusti, jer on kao gleda sa onoga sveta i on se ljuti na tebe što mu ne obilaziš grob... Mislim u redu, treba obilaziti grob tvojih pokojnih bližnjih, ali treba i da nastaviš neki život, a ne da stalno sedim ispred nadgrobnog spomenika i da plačem u nedogled, ja kad umrem, ja to uopšte ne bih hteo od svoje dece i rodbine. Toliko smo primitivna i zatucana sredina da je to strašno, zato i razmatram da odem negde u inostranstvo i da se ne vraćam više ovde - zaključio je on.