Gradski zavod za javno zdravlje Beograd prijavio je epidemiju gripa na teritoriji Beograda. 

U Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" navode da je Gradski zavod epidemiju prijavio 24. decembra.

Grip iznad epidemijskog praga

Podsetimo, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je u petak najnoviji izveštaj u kojem se navodi da je klinička aktivnost gripa u Srbiji trenutno iznad epidemijskog praga, da registruje se široka geografska raširenost dok je trend incidencije rastući.

Za samo nedelju dana, on je dijagnostikovan u 18 okruga u Srbiji, što je najveći broj od početka sezone u jednoj sedmici.

(Kurir.rs/Blic)

