Meteorolozi upozoravaju da bi Evropa u prvim danima nove godine mogla da se suoči sa ozbiljnim talasom hladnoće. Sa dolaskom 2026. godine očekuje se prodor tzv. „zveri sa istoka“, koji će doneti naglo zahlađenje, jake mrazeve i obilne snežne padavine.

Kako piše portal tn.cz, u pojedinim delovima Evrope sneg bi mogao da pada neprekidno i do 96 sati. Posebno se ističe Velika Britanija, gde se, prema navodima portala Express, meteorološke službe pripremaju za dugotrajne snežne padavine i izražene minuse već tokom prve sedmice januara 2026. godine.

Meteorolozi najavljuju sneg i zahlađenje Foto: Dado Đilas, Meteociel.fr/ecmwf/ / screenshot

Međutim, zahlađenje neće pogoditi samo Britaniju. Značajna promena vremena očekuje se i u centralnoj Evropi, uključujući Češku. Češki hidrometeorološki zavod saopštio je da će naredni dani biti u znaku prave zime, uz niske temperature, sneg i otežane vremenske uslove.

"Na planinama će već od utorka vreme biti izrazito zimsko sa celodnevnim mrazevima, a oko Nove godine će i više duvati vetar. Mogu se očekivati i tipične zimske pojave kao što su snežni nanosi ili eventualno smetovi. I prva nedelja 2026. godine će verovatno biti u sličnom duhu. Temperature ispod proseka (u nekim danima nisu isključeni ni celodnevni mrazevi u svim predelima) i prilično čest sneg", naveli su meteorolozi.

Turska okovana snegom

Letovi sa aerodroma u Istanbulu su drugi dan zaredom obustavljeni, a privatnim vozilima je zabranjen izlazak na gradske ulice, pošto su velike snežne padavine zagušile saobraćaj i ostavile ljude na cedilu u tom najvećem turskom gradu, ali i širom čitave zemlje.

Snimci sa aerodroma, koji je među najvećim na svetu, pokazuju piste prekrivene debelim snežnim pokrivačem sa jedva vidljivim avionima i vozilima, prenosi agencija Rojters.

Foto: Umit Turhan Coskun/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Guverner Istanbula Ali Jerlikaja preduzeo je neuobičajen korak, odlučivši se da zabrani privatne automobile na ulicama do 13:00 časova po lokalnom vremenu. Timovi za hitne slučajeve trenutno čiste ulice, a mnogim javnim radnicima je dato administrativno odsustvo kako bi se putovanja na posao svela na minimum. Daleko na jugu Turske, sneg je pao na plažama Antalije i to prvi put posle 29 godina.

Širom zemlje je oko 4.600 ljudi zarobljeno na putevima, a više hiljada ljudi je smešteno u privremene smeštaje, saopštila je nacionalna uprava za katastrofe i vanredne situacije.