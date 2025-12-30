Slušaj vest

Meteorolozi upozoravaju da bi Evropa u prvim danima nove godine mogla da se suoči sa ozbiljnim talasom hladnoće. Sa dolaskom 2026. godine očekuje se prodor tzv. „zveri sa istoka“, koji će doneti naglo zahlađenje, jake mrazeve i obilne snežne padavine.

Kako piše portal tn.cz, u pojedinim delovima Evrope sneg bi mogao da pada neprekidno i do 96 sati. Posebno se ističe Velika Britanija, gde se, prema navodima portala Express, meteorološke službe pripremaju za dugotrajne snežne padavine i izražene minuse već tokom prve sedmice januara 2026. godine.

Sneg i snežno nevreme u Beogradu
Meteorolozi najavljuju sneg i zahlađenje Foto: Dado Đilas, Meteociel.fr/ecmwf/ / screenshot

Međutim, zahlađenje neće pogoditi samo Britaniju. Značajna promena vremena očekuje se i u centralnoj Evropi, uključujući Češku. Češki hidrometeorološki zavod saopštio je da će naredni dani biti u znaku prave zime, uz niske temperature, sneg i otežane vremenske uslove.

"Na planinama će već od utorka vreme biti izrazito zimsko sa celodnevnim mrazevima, a oko Nove godine će i više duvati vetar. Mogu se očekivati i tipične zimske pojave kao što su snežni nanosi ili eventualno smetovi. I prva nedelja 2026. godine će verovatno biti u sličnom duhu. Temperature ispod proseka (u nekim danima nisu isključeni ni celodnevni mrazevi u svim predelima) i prilično čest sneg", naveli su meteorolozi.

Turska okovana snegom

Letovi sa aerodroma u Istanbulu su drugi dan zaredom obustavljeni, a privatnim vozilima je zabranjen izlazak na gradske ulice, pošto su velike snežne padavine zagušile saobraćaj i ostavile ljude na cedilu u tom najvećem turskom gradu, ali i širom čitave zemlje.

Snimci sa aerodroma, koji je među najvećim na svetu, pokazuju piste prekrivene debelim snežnim pokrivačem sa jedva vidljivim avionima i vozilima, prenosi agencija Rojters.

istanbul-sneg.jpg
Foto: Umit Turhan Coskun/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Guverner Istanbula Ali Jerlikaja preduzeo je neuobičajen korak, odlučivši se da zabrani privatne automobile na ulicama do 13:00 časova po lokalnom vremenu. Timovi za hitne slučajeve trenutno čiste ulice, a mnogim javnim radnicima je dato administrativno odsustvo kako bi se putovanja na posao svela na minimum. Daleko na jugu Turske, sneg je pao na plažama Antalije i to prvi put posle 29 godina.

Širom zemlje je oko 4.600 ljudi zarobljeno na putevima, a više hiljada ljudi je smešteno u privremene smeštaje, saopštila je nacionalna uprava za katastrofe i vanredne situacije. 

Kurir.rs/ Tn.cz

Ne propustiteDruštvoKAKAV OBRT, ŽIVA SE STRMOGLAVILA ZA 20 STEPENI?! Sjenica jutros u plusu, a ovo je najhladnije mesto u Srbiji! Šta nas čeka danas
whatsapp-image-20230110-at-12.38.45-pm-1.jpg
DruštvoNa Kopaoniku - 1 stepen
DruštvoU OVA 2 DANA NAJVEĆE SU ŠANSE ZA SNEG! Meteorolog Todorović za Kurir televiziju šta nas čeka u novogodišnjoj noći i za Božić! Najavio i čemu se niko nije nadao!
Nedeljko Todorović
DruštvoZA JEDAN DEO BEOGRADA PROGNOZIRAN MINUS 21 STEPEN NA JUTRO 5. JANUARA?! I sam Ristić iznenađen: Moguće je da se desi što nije 40 godina! I sa puno snega
Sneg
DruštvoRHMZ POPALIO ALARME JOŠ JUTROS PRE 5! U ova 2 dela Srbije danas sneg, a u jednom mećava sa snežnim nanosima! Evo šta kažu za Beograd! PROGNOZA DO KRAJA GODINE
Sneg i snežno nevreme u Beogradu
DruštvoZA NIKOLJDAN UMESTO SNEGA - PROLEĆE! Todorović: Temperatura skače i za 14 stepeni! Ali biće ove meteo pojave! Evo da li će biti prave zime do Nove godine
3358972-whatsappimage20230219at1.28.56pm-edit.jpg

Vremenska prognoza za praznike: Da li će biti snega? Izvor: Kurir televizija