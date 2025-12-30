Slušaj vest

U susret Novoj godini, pripadnici Vojske Srbije su, sada već po tradiciji, organizovali akcije darivanja paketića deci i mlađim osobama sa smetnjama u razvoju i deci koja će predstojeće praznike provesti u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite.

Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici poklone je uručio Deda Mraz koga je sa Dobrim Vilama na stajanku aerodroma dovezao transportni avion An-26 iz sastava 138. transportne avijacijske eskadrile.

Štićenici Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Živimo zajedno“ i humanitarne organizacije „In help“ iz Beograda te mališani iz Osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „Sava Jovanović Sirogojno“ iz Dobanovaca, sa osmesima na licima dočekali su Deda Mraza i Dobre Vile. Bili su u prilici i da uđu u avion Vojske Srbije i druže se sa posadom.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Reč je o akciji koju od 2011. godine organizuju 204. vazduhoplovna brigada i fondacija „Osmeh na dar“ za štićenike institucija posvećenih promovisanju prava osoba sa smetnjama u razvoju i njihovom aktivnom uključivanju u sve segmente društvenog života.

Sličnu akciju realizovali su i pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“, uručivši novogodišnje paketiće deci koja će praznike provesti u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite u Beogradu.

U okviru ovogodišnje akcije, koju pripadnici Odreda samoinicijativno organizuju od 2009. godine, podeljeno je 350 paketa mališanima u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Univerzitetskoj dečjoj klinici, Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine i Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Deca su imala priliku da se druže i fotografišu sa vojnicima i starešinama koji su im uz osmehe i tople reči uručili novogodišnje paketiće i tako im barem malo ulepšali praznične dane. Pripadnici Vojske Srbije su mališanima poželeli srećnu, zdravu i igrom i smehom ispunjenu novu godinu, a zaposlenima u ovim ustanovama uputili reči podrške i zahvalnosti na brizi za dobrobit dece.

Pripadnici Vojske Srbije aktivno učestvuju u brojnim humanitarnim akcijama, ne samo u zemlji nego i tokom angažovanja u mirovnim operacijama, pokazujući na taj način da su, sledeći osnovne vrednosti vojne profesije, uvek spremni da pruže pažnju i pomoć onima kojima su najpotrebniji.