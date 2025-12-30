Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slava svetog proroka Danila.

Sveti prorok Danilo kao dečak, beše odveden u ropstvo zajedno s judejskim carem Joakimom i mnoštvom drugih Izrailjaca. Sav predan Bogu, sveti Danilo od rane mladosti dobio je od Boga dar velike vidovitosti. Njegova slava među Judejima u Vavilonu počela je onda kada je on izobličio dva pohotljiva i nepravedna starca, sudije judejske, i spasio celomudrenu Sosanu (Suzanu) od nepravedne smrti.

A njegova slava među Vaviloncima počela je od onoga dana kada je on pogodio i protumačio san caru Navuhodonosoru. Za to ga car učini knezom na svom dvoru. Kad car napravi zlatnog idola u polju Deiru, tri otroka ne hteše se pokloniti idolu, zbog čega biše bačeni u peć ognjenu.

Foto: Shutterstock

No angel se Božji javi u peći prohladi oganj, tako da otroci šetahu po peći, nepovređeni od ognja, i pojahu: "Blagosloven jesi Gospode otaca naših". I vide car to čudo i beše užasnut. Pa izvede car otroke iz peći i obasu ih velikim počastima. U vreme cara Valtazara, kada car jednom na piru jeđaše i pijaše sa gostima svojim iz osvećenih sudova, uzetih iz hrama Jerusalimskoga, nevidljiva ruka napisa na duvaru tri reči: mani, tekel, fares. Te reči niko ne mogaše protumačiti osim Danila.

Te noći car Valtazar bi ubijen. Dva puta Danilo bi bačen u jamu lavovsku zbog vere u jednoga živoga Boga. I oba puta Gospod ga spase i osta u životu. Vide Danil Boga na prestolu sa angelskim silama, viđao angele, pronicao u budućnost pojedinih ljudi, carstva i vascelog roda ljudskog, prorekao vreme dolaska Spasitelja na zemlju.

Prema svetom Kirilu Aleksandrijskom Danil i tri otroka doživeše u Vavilonu duboku starost i biše mačem posečeni zbog vere prave. Kada Ananija posekoše, Azarije prostre odeću svoju i prihvati glavu njegovu; po tom Azarijinu glavu prihvati Misail, a Misailovu Danil. Angel Božji prenese tela njihova u Judeju na goru Gevalsku i položi pod kamen. Po predanju, ova četiri Božja ugodnika ustaše u vreme smrti Gospoda Hrista i javiše se mnogim pa opet zasnuše. Danil se računa među četiri velika proroka (Isaija, Jeremija, Jezekil i Danil). Živeo i prorokovao na pola hiljade godina pre Hrista.

Prorok Danil se smatra velikim zagovornikom posta pa bi valjalo ovaj dan postiti i posvetiti molitvi.