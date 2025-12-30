Srbi za doček nove godine u krugu porodice daju i do 40.000 dinara

Za mnoge porodice u Srbiji novogodišnji i božićni praznici odavno više nisu samo vreme za okupljanje već za i ozbiljno slavlje, uz isto tako ozbiljan finansijski izazov zbog darivanja i raskošne praznične kupovine.

Prosečna potrošnja po domaćinstvu u našoj zemlji kreće se između 18.000 i 40.000 dinara, a najveći deo odlazi na hranu, poklone i prazničnu dekoraciju.

A sve počinje, rekli bismo, krajnje bezazleno. Tek poneka sitnica, pa dodaj još ovo, a i ono nije loše i tako... Novčanik otanji, a kartica se isprazni. Na listi su obavezni sastojci za bogatu trpezu: ruska salata, pečenje ili riba za one koji poste božićni post, suhomesnati proizvodi, sirevi, kolači i slatkiši. Neke porodice samo za jelo izdvoje minimum 13.000 dinara. Ništa ne sme da fali, jer "praznici su jednom godišnje". Uz to idu sokovi, alkohol, kafa, grickalice, a često i nešto "specijalno", jer, pobogu, Nova je godina. I na Božić ne sme da zafali.

Posebna priča su pokloni. Deca, rođaci, kumovi, prijatelji, a sve češće i kolege zbog popularnog "sikret sante". Iako se unapred dogovaraju simbolični iznosi, praksa pokazuje da se granice lako pomeraju. Retko ko želi da njegov poklon bude "najskromniji", pa se kupovina oduži, a trošak poraste. Raspon cena tih darova obično se kreće od 1.000 do 3.000 dinara, dok oni koji pazare mališanima paketiće i poklončiće izdvoje često i do 5.000 dinara.

Na paketiće ode i do 5.000 dinara Foto: yanadjana / Alamy / Alamy / Profimedia

Praznična dekoracija

Ali priča se nikako ne završava na hrani i darovima. Kakva je to zimska čarolija ako nema ukrasa, lampiona, ukrasnih salveta, stolnjaka s prazničnim motivima, sveća i svećica, prskalica i vatrometa...

Sitnice koje deluju pojedinačno bezazleno po budžet na kraju naprave ozbiljan račun, pa ukupni ceh izađe od 18.000 do skoro 40.000 dinara.

Skupa dekoracija Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Kad se sve sabere, od prednovogodišnjih nabavki do Badnje večeri i božićnog ručka mnoge porodice shvate da su za praznike potrošile često više nego što su planirale. Slavlje traje nekoliko dana, ali se kod nekih posledice osećaju tokom celog januara, za koji se inače kaže da je najduži mesec u godini iako kalendarski traje 31 dan.

Važno je da se čovek lepo provede, a za kukanje i mračenje, kome je do toga stalo, ima ostatak godine. S osmehom i uz pesmu treba ući u 2026. i s radošću na licu i spokojem u duši dočekati rođenje Hristovo.

Januar je za mnoge najduži mesec u godini Foto: Shutterstock

Cenovnik

