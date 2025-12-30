Slušaj vest

Uz donatorsku podršku organizacije “Blajcvud Srbija“ i ove godine uručeni su pokloni za novogodišnje i božićne praznike deci iz kragujevačkih socijalno ugroženih porodica, kao i deci iz nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom.

Pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava, dr Gordana Damnjanović, rekla je tom prilikom da je, zahvaljujući dobroj saradnji sa organizacijom “Blajcvud Srbija“, Kragujevac ove godine dobio paketiće ne samo za romsku decu, nego i za decu iz nekoliko udruženja kao što su boračka udruženja, udruženja osoba sa invaliditetom „Egal“ i „Vivere“.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- "Ovo je nešto što deca očekuju i čemu se raduju, prilika da zajedno podelimo radost, da svima poželimo puno zdravlja, blagostanja i mnogo bolje uslove za život u narednoj godini", kazala je dr Damnjanović, zahvalivši se donatorima na saradnji i podršci i naglasivši da je važno negovati ovu tradiciju.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Posredstvom ove humanitarne organizacije, novogodišnji paketići iz Velike Britanije već deceniju kontinuirano stižu u Kragujevac. Ove godine su uspeli da obraduju 500 mališana u Kragujevcu, a oko 7.000 u celoj Srbiji.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- "Ovi paketići nisu samo materijalni poklon, oni su mnogo više od toga. U svakom paketiću se oseća pažnja, ljubav i trud koji stotine volontera širom Engleske, preko godine spakuje i nameni ga nekom detetu. Oni na taj način žela da poruče da je svaki primalac tog paketića bitan, vredan i voljen", rekao je David Armuš iz udruženja „Blajcvud Srbija“.