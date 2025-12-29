Društvo
Vozači, oprez na deonicama gde se izvode radovi i ka turističkim centrima: Oglasio se AMSS, evo i kakvo je stanje na granicama
Slušaj vest
Auto moto savez Srbije (AMSS) je savetovao vozačima da budu oprezni na deonicama gde se izvode radovi i ka turističkim centrima.
Naveo je da je u pretprazničnim danima veliki broj vozila na putevima i da se brzo stvaraju kolone na mestima gde je zbog radova ili drugih zastoja vožnja usporena.
Dodao je i da će pojačan saobraćaj biti na pravcima ka zimskim i turističkim mestima, te je vozačima savetovao opreznu voznju.
AMSS je dodao i da na graničnim prelazima sve kategorije vozila prolaze bez čekanja.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši