Auto moto savez Srbije (AMSS) je savetovao vozačima da budu oprezni na deonicama gde se izvode radovi i ka turističkim centrima.

Naveo je da je u pretprazničnim danima veliki broj vozila na putevima i da se brzo stvaraju kolone na mestima gde je zbog radova ili drugih zastoja vožnja usporena.

Dodao je i da će pojačan saobraćaj biti na pravcima ka zimskim i turističkim mestima, te je vozačima savetovao opreznu voznju.

AMSS je dodao i da na graničnim prelazima sve kategorije vozila prolaze bez čekanja.

Kurir.rs/Beta

