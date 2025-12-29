Slušaj vest

Čisteći nedavno svoj stan, jedan muškarac iz Srbije naišao je na predmet koji ga je potpuno zbunio i zaprepastio, a koji, tvrdi, ne pripada nijednom članu njegove porodice.

Naime, kako je otkrio na Reditu, kod ulaznih vrata zatekao je belu tkaninu, presavijenu na pola i ručno zašivenu po sredini, sa smajlićem. Ni sam ne zna odakle je i čemu služi, a prvi potez mu je bio da proveri da li je možda neko ostavio neku vradžbinu.

"Da li mi je neko ostavio vradžbinu u stanu? Deluje možda kao da je futrola/torbica, ali je zašivena preko sredine sa koncem,tako da nema ni tu namenu. Vidno je da je konac zašiven ručno, nije mašinski", napisao je on pa dodao:

"Raskinuo sam sa devojkom pre par meseci, sumnjam da je ostavila ovo nakon sto je došla da pokupi svoje stvari. Niko od bližih ljudi ne zna za poreklo ovoga, niti zna namenu".

Foto: Društvene Mreže

"Obriši time prašinu"

Iako je, zabrinut, pitao za pomoć, nažalost je nije dobio. Ispod objave korisnici su uglavnom ostavljali duhovite komentare.

"Dobro ali baš dobro obriši nos time, a onda u smeće", "Obriši sa time prašinu, ili očisti sifon, pa baci. To je samo neka tkanina", "Da to deluje ljudi bi sebi pravili da budu bogati i srećni", "Gotov si, bilo te je lepo poznavati", "Jeste, Nada iz sela Dvorište to redovno ostavlja, posle se dese jako strašne stvari", pisali su mu oni.

"Neko je to ostavio s razlogom"

Na kraju, jedan momak je objasnio kako on gleda na takve stvari:

"Da li je u pitanju vradžbina ili ne, zapravo nije najvažnije - bitno je da ti je to neko ostavio s razlogom. Može da bude amajlija, zaštita od uroka, ili bilo šta drugo, ali prava poenta je poruka koju nosi, a ne sama stvar", zaključio je on.