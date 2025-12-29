Slušaj vest

U Novom Sadu je iznenada preminuo reditelj i direktor Ninamedie Milan Marković.

U Radio-televiziji Vojvodine je poslednjih godina radio kao producent i reditelj emisije "Pravi ugao".

- Pamtićemo ga kao izuzetno vrednog kolegu, uvek spremnog na pomoć i saradnju - navodi se u poslednjem pozdravu kolega. 

Milanova sahrana je sutra u 11 sati na groblju u Sremskoj Kamenici.

Kurir.rs/RTV

