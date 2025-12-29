VEĆA PRAVA, JAČA PODRŠKA I KONKRETNI REZULTATI ZA ONE KOJI SU ZADUŽILI SRBIJU: Ministarka Stamenkovski o povećanju sredstava za borce (VIDEO)
- Mi nismo dozvolili da borci ostanu uskraćeni za svoja prava, i zato smo tražili da u 2026. godini imamo rekordan budžet koji iznosi 25 milijardi i 375 miliona dinara. Budžet je povećan tačno za 14,4 odsto, odnosno za tri milijarde i 200 miliona dinara – rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:
- Za manje od godinu dana podelili smo više boračkih spomenica nego što je uručeno tokom prethodne tri godine. Cifra od 10.216 boračkih spomenica je cifra koja govori o naporima našeg kabineta i želje da obiđemo sve borce koji zaslužuju da na taj način budu odlikovani najvećim nacionalnim priznanjem.
23 milijarde 675 dinara je isplaćeno na različita prava tokom 2025. godine.
- Pomogli smo i 113 projekata različitih organizacija i dodelili 70 miliona dinara, a to ćemo da nastavimo da radimo i u narednom periodu. U 2026. godini želimo da budemo još bliži jedni drugima, da se češće srećemo, da više razgovaramo i da se bolje razumemo. Nastavićemo i da pomažemo zavode sa budžetom od 50 miliona dinara. Posao je veliki, ali smo ga ponosno, časno i predano radili.