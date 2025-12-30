Slušaj vest

Mali Maksim Milenković iz Niša vodi neverovatnu borbu i jedini je dečak u celoj Srbiji koji se suočava sa izuzetno retkom genetskom mutacijom, mutacijom gena IRF2BPL.

Bezbroj puta je pokazao neverovatnu hrabrost, suočavajući se sa strašnim neprijateljem koji mu je oduzeo mnoge osnovne funkcije i pravo na život razigranog deteta kakav bi trebalo da bude.

- Dok grad miriše na praznike, a iz izloga sevaju lampice i obećanja sreće, mi zatvaramo kofere za Nemačku. Dok drugi prave spiskove želja, mi pravimo spiskove lekova. Dok se kupuju ukrasi, mi pakujemo sonde, katetere, gaze i sve ono bez čega Maksim ne može ni jedan dan. Ne putujemo da bismo dočekali Novu godinu. Mi putujemo da bismo dočekali nadu. Ovaj put smo ostvarili zahvaljujući podršci mnogih dobrih ljudi i naš Maksim ide na medicinsku evaluaciju koja mu može otvoriti put ka terapiji. Vaša nesebičnost i solidarnost ponovo su nam pokazali da u borbi za život i zdravlje nismo sami. Možete još jednom da budete deo naše borbe slanjem SMS poruke 61 na 3800 - kaže njegova mama Jovana.

- Neka ova godina počne bez vatrometa, ali sa verom. Sa punim koferom i ogromnom nadom u srcu - poručila je ona.

Ne propustiteDruštvo"NARODE, USPELI SMO": Mališan koji jedini u Srbiji ima ovu retku bolest DOBIJA SVOJ LEK! Marko (36) za njega pretrčao POLA SVETA
3738764-viberimage20231206194742786-edit-copy.jpg
SrbijaHUMANITARAC IZ VRANJA TRČAĆE 1.400 KM KROZ PUSTINJU MAROKA ZA PETOGODIŠNJEG MAKSIMA: Marko otputovao na "nemoguću misiju"
maraton4.jpg