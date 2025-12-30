- Dok grad miriše na praznike, a iz izloga sevaju lampice i obećanja sreće, mi zatvaramo kofere za Nemačku. Dok drugi prave spiskove želja, mi pravimo spiskove lekova. Dok se kupuju ukrasi, mi pakujemo sonde, katetere, gaze i sve ono bez čega Maksim ne može ni jedan dan. Ne putujemo da bismo dočekali Novu godinu. Mi putujemo da bismo dočekali nadu. Ovaj put smo ostvarili zahvaljujući podršci mnogih dobrih ljudi i naš Maksim ide na medicinsku evaluaciju koja mu može otvoriti put ka terapiji. Vaša nesebičnost i solidarnost ponovo su nam pokazali da u borbi za život i zdravlje nismo sami. Možete još jednom da budete deo naše borbe slanjem SMS poruke 61 na 3800 - kaže njegova mama Jovana.