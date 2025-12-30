"Dok drugi prave spiskove želja, mi pravimo spiskove lekova" Majka mališana iz Niša koji boluje od retke bolesti uputila apel za pomoć: Budite deo naše borbe
Mali Maksim Milenković iz Niša vodi neverovatnu borbu i jedini je dečak u celoj Srbiji koji se suočava sa izuzetno retkom genetskom mutacijom, mutacijom gena IRF2BPL.
Bezbroj puta je pokazao neverovatnu hrabrost, suočavajući se sa strašnim neprijateljem koji mu je oduzeo mnoge osnovne funkcije i pravo na život razigranog deteta kakav bi trebalo da bude.
- Dok grad miriše na praznike, a iz izloga sevaju lampice i obećanja sreće, mi zatvaramo kofere za Nemačku. Dok drugi prave spiskove želja, mi pravimo spiskove lekova. Dok se kupuju ukrasi, mi pakujemo sonde, katetere, gaze i sve ono bez čega Maksim ne može ni jedan dan. Ne putujemo da bismo dočekali Novu godinu. Mi putujemo da bismo dočekali nadu. Ovaj put smo ostvarili zahvaljujući podršci mnogih dobrih ljudi i naš Maksim ide na medicinsku evaluaciju koja mu može otvoriti put ka terapiji. Vaša nesebičnost i solidarnost ponovo su nam pokazali da u borbi za život i zdravlje nismo sami. Možete još jednom da budete deo naše borbe slanjem SMS poruke 61 na 3800 - kaže njegova mama Jovana.
- Neka ova godina počne bez vatrometa, ali sa verom. Sa punim koferom i ogromnom nadom u srcu - poručila je ona.