Novi, nikad stroži Zakon o saobraćaju, prema najavama, trebalo bi da uđe u skupštinsku proceduru početkom naredne godine, a njime se će strogo biti kažnjivo i prikrivanje registarskih tablica, što je inače omiljeni metod vozača u Srbiju kada se nepropisno parkiraju.

Registarske tablice mnogi prekrivaju fizički - papirima, kartonima, pa čak i lišćem i hirurškim maskama.

Za prekrivanje tablica 50.000 dinara

Inicijativa da u novi zakon koji bi trebalo, prema ranijim najavama MUP-a, da ugleda svetlost dana od 2026. godine i koji će da važi za najstroži Zakon o saobraćaju ikada, prema saznanjima portala Redakcija Autoinfo, odnosi se na to da kazne za prekrivanje registarskih tablica budu 50.000 dinara.

Ni "nevidljive" folije neće pomoći

U sklopu ovog saobraćajnoj prekršaja, odnosiće se i prekrivanje registarskih tablica uz pomoć folija koje zbunjuju kamere, takozvanih "nevidljivih" folija.

Takođe, postoji mogućnost da se zbog ovog saobraćajnog prekršaja uvede i oduzimanja vozila.

Međutim, još ostaje da vidimo od nove 2026. godine da li će jedna ovakva inicijativa članova radne grupe zadužene za donošenje nacrta novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, da postane deo novog i strožeg zakona.

"To je falsifikovanje identiteta"

Prof. dr Milan Vujanić, stručnjak za saobraćaj, ranije je istakao da takav potez može da se tumači kao falsifikovanje identiteta.

- Pa, to vam je falsifikovanje identiteta. Kad biste uzeli čoveka nekog koji ošteti svoju ličnu kartu odseče pola i sad imate samo ime i par prvih cifara, da li mislite da ne bismo našli ko je taj? – kaže Vujanić.

Kako dodaje, iako vozači misle da će prekrivanjem dela tablice sakriti svoj identitet, varaju se.

- U bazi podataka takvog modela u tom kraju ili u tom gradu, sa tom bojom, vrlo malo ima i lako se može otkriti ukoliko je organ zainteresovan da to radi - kaže Vujanić.

Trenutni Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa kaznu od 10.000 dinara za fizička lica ukoliko su tablice nepropisno postavljene ili nisu čitljive, dok je za pravna lica zaprećeno od od 50.000 do 600.000 dinara.