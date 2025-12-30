Slušaj vest

Kemer se ubraja među najlepša letovališta turske rivijere, poznat po jedinstvenom spoju tirkiznog mora, borovih šuma i planinskih pejzaža planine Taurus. Ova regija nudi idealanu ravnotežu između opuštanja uz obalu, aktivnog odmora i raznovrsnih turističkih sadržaja, zbog čega je podjednako atraktivna porodicama, parovima i mlađim putnicima. Uređene plaže, šetališta uz more i bogata hotelska ponuda čine Kemer jednim od najtraženijih izbora za letovanje u Turskoj.

Foto: Promo

U takvom prirodnom ambijentu smešten je Sealife Kemer Resort 5★, moderan hotelski kompleks koji gostima pruža sadržajan boravak uz Ultra All Inclusive uslugu i dobru povezanost sa centrom letovališta. Hotel je otvoren 2004. godine, a poslednji put renoviran 2021. godine. Prostire se na površini od 14.250 m² i raspolaže sa ukupno 352 smeštajne jedinice. Gostima su na raspolaganju restorani i barovi, bazeni, kao i veliki izbor zabavno-sportskih aktivnosti, što hotel čini pogodnim za različite profile putnika.

Foto: Promo

Sealife Kemer Resort 5★ima svoju šljunkovitu plažu dužine oko 100 metara, a upotreba suncobrana i ležaljki dostupna je gostima bez doplate. Sve smeštajne jedinice opremljene su klima-uređajem, SAT LCD TV-om, fenom za kosu, sefom, mini barom i Wi-Fi internetom. Standard economy sobe nalaze se u prizemlju i nemaju balkon, dok standardne sobe, površine od 17 do 23 m², imaju bočni pogled na more ili pogled na baštu.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive i obuhvata doručak, ručak i večeru u okviru samoposluživanja, uz raznovrstan izbor jela u skladu sa hotelskim pravilima. U okviru koncepta gostima su dostupne i užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima nekoliko restorana, među kojima su Point kao glavni restoran, Lounge Snack Bar, Sea Side Snack, kao i tematski Mexican, Italian i Fish restoran, dok su gostima na raspolaganju i barovi Elegance Bar, Cigarillo Bar i Enjoy Bar.

Foto: Promo

Hotel raspolaže zatvorenim bazenom, bazenom za odrasle, bazenom sa toboganima, dečijim bazenom i relax bazenom, a od sportskih sadržaja dostupan je i stoni tenis. Gosti mogu bez doplate da koriste saunu, tursko kupatilo (hamam) i teretanu, što dodatno doprinosi opuštanju i rekreaciji tokom boravka.

Sealife Kemer Resort 5★ nalazi se u Kemeru, na oko 2 km od centra mesta, dok je aerodrom u Antaliji udaljen približno 50 km, što omogućava jednostavan i relativno brz transfer. Zahvaljujući dobroj lokaciji, renoviranom kompleksu i raznovrsnoj ponudi sadržaja, ovaj hotel predstavlja dobar izbor za putnike koji žele kvalitetan i sadržajan odmor na turskoj rivijeri, bilo da putuju sa porodicom, partnerom ili u društvu.

Foto: Promo

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 06. juna 2026. godine. Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu Turističke agencije 1 A Travel, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.

Foto: Promo