Koji to pratkični saveti mogu da pomognu čak i u najhladnijim danima, za jutarnji program Kurir televizije odgonetnuo je Đorđe Šljukić, autoserviser.

Stare čarape i lepljiva traka

Šljukić je komentarisao ovu metodu, pa je istakao da iako deluje smešno, pojedinim vozačima može biti upravo ono što celu zimu traže.

- To deluje malo blesavo, kao stare čarape, ali je poenta da se sakrije staklo od površinskog leda koji se pojavljuje u ranim jutarnjim časovima. Međutim, sa majstorske strane je bitno da se pre sezone stavi glicerin u brave, da ne bi zaledile, ali i glicerinom namazati kedere na vratima da se ne bi desilo da zalepe vrata, pa se takva teže otvaraju iz više cimanja. Najbolji lek je pre sezone koristiti glicerin. To su praktični saveti, nekada su to svi znali, ali je sve manje hladnih dana, pa ljudi to zaborave. Odvikli smo se, ali kada dođe problem, onda se setimo - rekao je Šljukić.

Foto: Kurir Televizija

Metode za uklanjanje leda

Ukoliko smo došli u situaciju da zaledi auto, Šljukić je otkrio par opcija za efektivno uklanjanje poledice.

- Upalite auto da radi, on će početi da greje i sama odleđuje stakla. Međutim, postoje i sprejevi koji sami odleđuju staklo i oni su najfiniji način za to. Postoje i rukavice koje stružu, pa i tako možete. Svakako, dok vi to radite, auto stoji upaljen i greje se na radnoj temperaturi. Nemojte odmah gas, već ostavite auto na kratko, jer bi to u ovo doba bilo smrt - ističe Šljukić.

