MUP podseća i na kazne, ali i na to da pirotehnika nije igračka, niti tradicija koja vredi posledica s obzirom na to da Gradski zavod za javno zdravlje Beograd upozorava da deca do 16 godina čine gotovo polovinu povređenih, a da su povrede često opekotine na licu i šakama, ali i povrede očiju i sluha.

O tome kako da sprečimo povrede i sačuvamo praznike bez ožiljaka, razgovarali su gosti u studiju Kurir televizije Konstanitn Došljak, dečak koji je zbog petarde izgubio dva prsta, Zlatko Došljak, njegov otac i dr Saša Milićević, pedijatar.

Prošlo je gotovo godinu dana od povrede Konstantina, a kako je izgledao period oporavka, za jutarnji program Kurir televizije ispričao je njegov otac Zlatko.

- To se dogodilo trećeg januara kada mu je komšija dao jaku petardu. Ona mu je pukla u ruci i ostavila ga bez delova dva prsta. Išli smo na fizikalne terapije, trebalo je vremena da se ruka oporavi. Desilo se šta se desilo, pa sam gledao da ga ojačam i samim tim smo krenuli sa treninzima. On je posle tri meseca terapija izašao na meč i pobedio. Potom smo nastavili sa pripremama za takmičenje, pa smo sada u decembru imali u Subotici takmičenje. Tu je proglašen za najboljeg kadeta Srbije i mislim da smo time pokazali da čovek može da ide napred, čak i kada se dogodi nešto loše - započeo je Zlatko.

Konstantin je ispričao kakvi su mu planovi za ovu zimu što se tiče pirotehničkih sredstava.

- Kao što se čuli, meni je trećeg januara pukla petarda u ruci. Ovo ne bih želeo ni najgorem neprijatelju. To ne boli, ali nije isto. Kada sam se oporavio, teške su bile pripreme za takmičenje, ali sam od malih nogu spreman na sve. Ove godine su praznici bez petardi, a svima bih hteo da kažem da ih batale jer to smeta deci sa potrebama i psima. Pazite šake - poručio je Konstantin.

Milićević je diskutovao o tome šta decu čini najpogodnijom grupom za upotrebu pirotehnike.

- Znate, deca u tom uzrastu žele da se pokažu, pa to rade. Međutim, nekada i roditelji imaju ulogu, ima priča o dečaku kome je deka dao petardu koja je načinila posledice. Meni je čudno kod te dece to što izgleda da vole drugome da stvaraju paniku jer bi u suprotnom išli negde van okoline i bacali petarde, ali tada im to ne bi bilo zanimljivo. Vole da svi čuju i da gledaju reakciju. Ni mi odrasli nismo nevini - rekao je Milićević.

