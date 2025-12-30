Društvo
NA PRAGU 2026. GODINE KAO NAJGLEDANIJA KABLOVSKA TELEVIZIJA KOLAŽNOG TIPA – KURIR TELEVIZIJA
Slušaj vest
Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 29. decembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu.
Ponosni na dosadašnje uspehe bližimo se ulasku u narednu, 2026. godinu.
Tokom praznika, naše gledaoce očekuje izuzetan novogodišnji program. Pre svega, mnogo muzičkog programa, standardno dobar i pažljivo biran filmski i serijski program, kao i serijal ekskluzivnih intervjua sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama.
Hvala na poverenju! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.