Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 29. decembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu.

Ponosni na dosadašnje uspehe bližimo se ulasku u narednu, 2026. godinu.

Tokom praznika, naše gledaoce očekuje izuzetan novogodišnji program. Pre svega, mnogo muzičkog programa, standardno dobar i pažljivo biran filmski i serijski program, kao i serijal ekskluzivnih intervjua sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama.