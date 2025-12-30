Slušaj vest

Već mesecima u Beograd traje svojevrsni tihi rat grafitima između dela beogradske omladine i nepoznatih aktivista, najčešće odevenih u bela zaštitna odela, koji pod okriljem noći - uglavnom u ranim jutarnjim satima, pre izlaska sunca - prekrečavaju oslikane zidove sivom bojom.

Beogradska omladina, očigledno, oseća potrebu da javno iskaže svoj stav i pruži podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji je izložen kontinuiranim pritiscima i torturi od strane privremenih prištinskih institucija.

Jedan od načina na koji žele da izraze solidarnost jeste oslikavanje javnih površina u bojama srpske trobojke, uz ispisivanje poruka i stihova iz tradicionalnih etno pesama, poput „Ječam žnjela“.

Međutim, gotovo po pravilu, samo nekoliko dana nakon što se grafiti pojave, oni bivaju prekrečeni.

Posebnu pažnju javnosti izazvao je najnoviji snimak koji kruži društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako više osoba u belim kombinezonima, po mraku, prekrečava veliku srpsku trobojku oslikanu na zidu ispod Brankovog mosta.

Na snimku nema tona ali se vidi da osobe u belim kombinezonima ne pridaju nikakvog značaja na reakciju vozača, već u nekom zanosu koji na prvi pogled podseća na scenu iz najstrašnijih horor filmova unezvereno nastavljaju da kreče trobojku.

Ono što dodatno zbunjuje građane jeste činjenica da se ovakve akcije odvijaju gotovo nesmetano, u samom centru glavnog grada. Mnogi se pitaju kako je moguće da se u srcu srpske prestonice brišu nacionalni simboli bez šire javne osude, dok bi slični pokušaji u drugim glavnim gradovima regiona gotovo sigurno izazvali burne reakcije javnosti, medija i institucija.

Foto: screenshot X