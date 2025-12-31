Navodni čudotvorni prsten koji se u Srbiji prodaje za 3.300 skuplje nego na Aliekspresu

Slušaj vest

Koliko puta ste primetili na društvenim mrežama da vam se pojavljuju reklame poput: "Recite zbogom stomaku od menopauze za samo sedam dana!", "Krema će vam istopiti salo i oblikovati telo", "Uz ovu majicu vam ne treba trening, dovoljno je da je nosite 20 minuta dnevno i dobićete trbušnjake", "Prestanite sa vejpom ili pušenjem uz ogrlicu za odvikavanje"....

Idealan poklon u ovim prazničnim danima! Istina, zvuči primamljivo, ali brza i "čudotvorna" rešenja često ukazuju da je reč o obmani i prevari. Obećanja koja garantuju instant rezultate, rad bez truda i proizvode koji "rešavaju sve probleme" nisu ništa drugo do marketinške zamke, namenjene da izvuku novac od ljudi u osetljivim životnim situacijama.

Navodni čudotvorni prsten se u Srbiji prodaje za 3.386 dinara, ali sad je na "novogodišnjem popustu" Foto: Printskrin

Zabrinjava i to što se ovi proizvodi prodaju za nekoliko hiljada dinara, često uz tvrdnje da su "lekoviti", "energetski", "terapeutski", a identični proizvodi na Temuu, Ali ekspresu i sličnim platformama koštaju manje od evra.

Dobro, kako se bliži Nova godina, tako se daju i "popusti", pa prsten za magnetnu terapiju više ne košta 3.386 dinara, već "tričavih" 2.370, dok na Aliju vredi 0,99 centi iliti 98,68 dinara!

Na jedan od takvih oglasa reagovala je glumica Doris Milošević na Tiktoku:

- Najviše mrzim lopove, lažove i prevarante. Ne kupujte sa Instagrama, ne kupujte s Fejsbuka. Kažu: "Recite zbogom stomaku od menopauze za samo sedam dana. Prvi pametni prsten"... Dok ima ovaca, biće i šišanja. Odakle vam obraz?! Fuj - rekla je ona na Tiktoku.

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić naglašava za Kurir da je reč o klasičnoj lagariji i prevari.

- Sve je to zapravo mamipara, da ne kažem grubo - krađa koju izvode varalice i poigravanje sa nečijim trenutnim ili trajnim stanjem. Ne postoje, niti će postojati ni prstenje, ni lanci, ni majice, ni amajlije koji će da tope kilograme, pomognu kod glavobolje, bolova, anksioznosti, koji će popraviti vid, podmladiti... Strašne stvari se dešavaju. Oni koji imaju bilo kakve tegobe i probleme treba da se obrate zvaničnim zdravstvenim institucijama - naglasila je dr Šehić.

Isti prsten se na platformama poput Aliekspresa ili Temupa prodaje za 0,99 dolara iliti 98,66 dinara Foto: Printskrin

Dejan Gavrilović iz organizacije potrošača Efektiva navodi za Kurir da sama cena ne mora da znači da je u pitanju prevara.