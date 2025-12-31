Sramna obmana: „Čudotvorni“ prsten košta 3.400 dinara, a na Temuu manje od 100 – evo čemu navodno služi
Koliko puta ste primetili na društvenim mrežama da vam se pojavljuju reklame poput: "Recite zbogom stomaku od menopauze za samo sedam dana!", "Krema će vam istopiti salo i oblikovati telo", "Uz ovu majicu vam ne treba trening, dovoljno je da je nosite 20 minuta dnevno i dobićete trbušnjake", "Prestanite sa vejpom ili pušenjem uz ogrlicu za odvikavanje"....
Idealan poklon u ovim prazničnim danima! Istina, zvuči primamljivo, ali brza i "čudotvorna" rešenja često ukazuju da je reč o obmani i prevari. Obećanja koja garantuju instant rezultate, rad bez truda i proizvode koji "rešavaju sve probleme" nisu ništa drugo do marketinške zamke, namenjene da izvuku novac od ljudi u osetljivim životnim situacijama.
Zabrinjava i to što se ovi proizvodi prodaju za nekoliko hiljada dinara, često uz tvrdnje da su "lekoviti", "energetski", "terapeutski", a identični proizvodi na Temuu, Ali ekspresu i sličnim platformama koštaju manje od evra.
Dobro, kako se bliži Nova godina, tako se daju i "popusti", pa prsten za magnetnu terapiju više ne košta 3.386 dinara, već "tričavih" 2.370, dok na Aliju vredi 0,99 centi iliti 98,68 dinara!
Na jedan od takvih oglasa reagovala je glumica Doris Milošević na Tiktoku:
- Najviše mrzim lopove, lažove i prevarante. Ne kupujte sa Instagrama, ne kupujte s Fejsbuka. Kažu: "Recite zbogom stomaku od menopauze za samo sedam dana. Prvi pametni prsten"... Dok ima ovaca, biće i šišanja. Odakle vam obraz?! Fuj - rekla je ona na Tiktoku.
Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić naglašava za Kurir da je reč o klasičnoj lagariji i prevari.
- Sve je to zapravo mamipara, da ne kažem grubo - krađa koju izvode varalice i poigravanje sa nečijim trenutnim ili trajnim stanjem. Ne postoje, niti će postojati ni prstenje, ni lanci, ni majice, ni amajlije koji će da tope kilograme, pomognu kod glavobolje, bolova, anksioznosti, koji će popraviti vid, podmladiti... Strašne stvari se dešavaju. Oni koji imaju bilo kakve tegobe i probleme treba da se obrate zvaničnim zdravstvenim institucijama - naglasila je dr Šehić.
Dejan Gavrilović iz organizacije potrošača Efektiva navodi za Kurir da sama cena ne mora da znači da je u pitanju prevara.
- Trgovac ima pravo da formira cenu na slobodnom tržištu. Prevara može da bude ako za nešto kaže da je ručni rad, a nije, ili kaže da je od zlata, a nije od zlata. To mi stalno govorimo ljudima da moraju da budu oprezni i pored cene. A to što navode da će neki proizvod da im pomogne da smršaju, to je obmana, i to je kažnjivo, naročito ako ne postoji dokaz, a sigurno je da ne postoji. Kazne za tu vrste obmane, ako je registrovano pravno lice, idu od 300.000 do dva miliona dinara, ali ako je to neregistrovan profil na mrežama, onda je jedino moguće da ga veći broj ljudi prijavi za prevaru.