Mladi vaterpolisti VK Novi Beograd su imali ozbiljno trovanje hranom, praćeno jakim bolovima u stomaku, mučninom, povraćanjem i dijarejom, tvrdi majka jednog od dečaka iz ovog kluba koji su proteklog vikenda učestvovali na turniru Kupa Srbije u Subotici.

Ističe da je situacija bila dramatična, da su imali i po 30 stolica tokom noći, a da su roditelji morali da dođu po neke od njih i vrate ih kući.

- Bio je to turnir za dečake do 14 godina. Petnaest vaterpolista iz VK Novi Beograd, u pratnji dvojice trenera, stiglo je u Suboticu u petak. U subotu su odigrali dve utakmice, a kasnije su u prenoćištu u kojem su boravili (ime poznato redakciji) večerali gulaš sa mesom i pljeskavice - priča majka.

Njen sin je već sat i po nakon večere osetio prve simptome - jake grčeve, bolove u stomaku i obilnu dijareju.

Sečaci su sat i po vremena nakon večere osetili simptome. Foto: Shutterstock

- Bio je u sobi sa još dvojicom drugova i vrlo brzo su svi imali iste tegobe. Kako jedan izađe iz toaleta, drugi odmah utrčava. Isto je bilo i sa ostalom decom, situacija je bila potpuno van kontrole. Zbog gužve u kupatilu, neka deca su nuždu morala da obavljaju čak i u kadi.

Simptome trovanja imali su i treneri.

Problem nisu imala samo dvojica dečaka koji - nisu večerali!

- U istom smeštaju boravilo je i 15 dečaka iz vaterpolo kluba iz Šapca i 15 iz Valjeva, i gotovo svi su imali dijareju. Kod dvoje ili troje dece stanje je bilo toliko ozbiljno da su roditelji morali da dođu po njih - tvrdi majka.

Ostali dečaci su, kako navodi, uzimali probiotike i uz velike napore uspeli da odigraju utakmice narednog dana.

Roditelji sumnjaju da je uzrok trovanja upravo hrana Foto: Privatna Arhiva

- Najgore je bilo tokom noći između subote i nedelje, ali su tegobe potrajale i tokom nedelje. Jedva su izdržali utakmicu - dodaje majka.

U nedelju su se, prema ranijem planu, vratili kući. Lekarsku pomoć nisu potražili jer se stanje postepeno smirivalo.

Roditelji, kaže, sumnjaju da je uzrok trovanja upravo hrana koja je poslužena u smeštaju.

- Treneri su kontaktirali vlasnike smeštaja i tražili povraćaj novca, ali im je rečeno da hrana nije uzrok, već da je moguće da je do trovanja došlo zbog hlora u bazenu. Međutim, u to ne verujemo, jer treneri nisu ulazili u bazen a i oni imali iste simptome. Kako je to moguće?! - pita se sagovornica Kurira.

Redakcija Kurira kontaktirala je smeštaj u Subotici, ali su nam tamo kratko poručili "da je bilo nekoliko slučajeva dijareje" i da se obratimo Vaterpolo klubu Novi Beograd, nakon čega su prekinuli vezu.