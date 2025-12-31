"Najviše sam se plašila da ne razočaram roditelje“

Nevena P. je danas uspešna kozmetičarka, edukator u svetu lepote i mlada žena koja iza sebe ima više od decenije rada u industriji koja se stalno menja. Ima 26 godina, uskoro puni 27, a njen profesionalni put počeo je mnogo ranije nego što je uobičajeno.

Jedan od razloga za to što je ranije sazrela i počela da radi jeste činjenica da je Nevena sa samo 15 godina postala majka, a to je bilo iskustvo koje ju je obeležilo, promenilo i, kako danas kaže, izgradilo.

Sada govori o strahu, ćutanju, reakcijama porodice, odrastanju uz dete, ali i o tome kako izgleda roditeljstvo kada i sam još uvek odrastaš.

"To mi danas deluje kao tuđi život"

Kada se danas osvrne na period u kojem je saznala da je trudna, Nevena kaže da joj sve izgleda nestvarno, kao priča koju joj je neko ispričao. Ipak, sećanja na strah su jasna.

Trudnoću je otkrila nakon što joj je izostao ciklus. Sa tadašnjim dečkom otišla je kod ginekologa, gde su saznali da je već u četvrtom mesecu trudnoće - uprkos tome što je do tada imala redovne cikluse. Rečeno im je da moraju da obaveste roditelje, ali su iz ordinacije izašli preplašeni i doneli odluku da ćute.

“U glavi tinejdžera trudnoća deluje kao najgora stvar na svetu. Najviše sam se plašila da razočaram roditelje“, priznaje danas, uz poruku mladima da roditelji, bez obzira na šok, uvek na kraju stanu uz svoju decu.

Četiri meseca tišine i trudnoća bez simptoma

Nevena je tinejdžersku trudnoću krila puna četiri meseca, od četvrtog do osmog meseca. Nije imala stomak niti uobičajene simptome, a kasnije su joj lekari objasnili da je beba rasla uz kičmu. Tokom tog perioda nije odlazila na preglede, što danas smatra izuzetno rizičnim i strašnim. Ipak, ćerka je rođena zdrava i napredna.

Poruka ocu i reakcija koja je sve promenila

Vest o trudnoći ocu je saopštila putem duge poruke. Kaže da se ceo život plašila reakcija ljudi koje voli, iz straha da bi mogla da ih izgubi ako ih razočara.

Ne seća se tačno šta je napisala, ali priznaje da je „dramila i sebe postavila u ulogu žrtve“. Očeva reakcija ju je potpuno zatekla. Bio je šokiran, plakao je, ali nije vikao niti bio ljut.

Prva rečenica koju joj je rekao bila je: „Neću te ubiti, dolazim po tebe.“

Kasnije je, pokušavajući da rastereti situaciju, u šali rekao: „Dolazi nam mala popišulja.“

Majci je vest saopštio otac, dok je Nevena bila na školskoj ekskurziji. Poruka koju je tada dobila od mame - “Šta radi majka mog unučeta?“ - ostavila ju je bez reči, ali danas kaže da su i majka i otac pokazali ogromnu količinu ljubavi i razumevanja.

Prvi razred srednje i beba kod kuće

Anđela je rođena dok je Nevena bila prvi razred srednje škole. Okruženje je znalo, ali se, kako kaže, većina ljudi pravila da ne zna. Bilo je pogleda, čuđenja i pitanja, ali ne i otvorenog vređanja.

Nevena je naučila da „filtrira ljude“ - izbacila je iz života one koji su je sažaljevali ili osuđivali, a zadržala one koji su pružali podršku. I njen otac je izgubio neke prijatelje koji su ga osuđivali zbog toga što mu „dete ima dete“, ali danas smatraju da je to bila prirodna selekcija ljudi.

Porodica kao oslonac

Roditelji su Anđelu prihvatili kao svoje dete. Nevena ima četiri starija brata, pa je porodica već bila naviknuta na veliku dinamiku. Uz njihovu podršku završila je srednju školu i školu za estetičara kozmetičara.

Bilo je i teških trenutaka. Kada bi preterala i ponašala se kao da nema dete, otac bi je podsećao na odgovornost porukama tipa: „Sad kad si radila to što si radila, dođi kući i čuvaj dete.“ Priznaje da joj je sa 15 i 16 godina to bilo teško da prihvati, jer je želela da živi kao njeni vršnjaci.

Odnos sa ocem deteta

Nevena nikada nije bila u braku sa Anđelinim ocem niti su živeli zajedno. Kaže da je zahvalna roditeljima što je nisu gurali u brak „zbog reda“. Smatra da je bolje biti sam nego u lošem odnosu bez ljubavi.

Odnos ćerkice sa ocem i njegovom porodicom danas je dobar. Otac živi i radi u Nemačkoj, redovno viđa ćerku i podržava Nevenin rad, uključujući i njeno prisustvo na društvenim mrežama.