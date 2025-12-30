Slušaj vest

Sagovornica iz Instituta za transfuziju krvi Mirjana Knežević ističe da su potrebne zalihe za sve krvne grupe.

"S obzirom na to da je počeo praznični period važno je da svi koji mogu i ispunjavaju uslove dobrovoljno daju krv. Na taj način će pomoći pacijentima koji u ovom momentu čekaju krv", kaže Kneževićeva.

Naglašava da je svakog dana potrebno najmanje 350 jedinica krvi kako bi zdravstveni sistem normalno funkcionisao.

"Zabrinuti smo jer sledi veliki broj neradnih dana. Zato je važno da svi koji su u gradu budu upoznati s trenutnom situacijom", poručuje sagovornica iz Instituta.

Ukazuje da su mobilne ekipe danas u Valjevu, Šapcu i u Novom Pazaru, kao i na Novom Beogradu.

"Od sutra imamo nekoliko dana pauze što se tiče rada na terenu, ali će sala instituta i sutra, poslednjeg dana u godini, raditi od 7 do 15 časova. U januaru, 1, 2, 6, i 7. u mesecu, radićemo od 8.00 do 15.00", zaključuje Kneževićeva u razgovoru za RTS.