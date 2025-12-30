Slušaj vest

Praznici su vreme kada je svaki znak pažnje svima, a posebno deci, neprocenjiv. A da je zdravlje najbitnije, govore nam i skromne želje majki mališana.

A osim zdravlja, mališani su Deda Mrazu uputili još neke želje.

Mlađi pacijenti na odeljenju Pulmologije u ulici dr "Dragiša Mišović" na Dedinju u Beogradu su poželeli igračke i da što pre odu kući svojim porodicama, dok su oni stariji zaželeli zdravlje sebi i svojim najbližima.

- Za Novu godinu sam zaželeo robota na daljinski upravljač i da što pre odem kući svojoj porodici - izrazio je petogodišnji Ilija, jedan od mlađih pacijenata.

Majkama je za prestojeću 2026. godinu želja zdravlje mališana, s obzirom na to da su oni najlakša meta opasnog virusa koji hara.

Zdravlje na prvom mestu

Jedna od majki za Kurir televiziju otkrila je koliko je bitno biti uz svoju porodicu i svoje najmilije, pogotovo za vreme praznika.

- Beba je stara 40 dana a ovde smo završili zbog toga što je zadobila virus od starijeg brata, ali ono što je najbitnije je to da je beba dobro i želimo da uvidimo koliko je provođenje vremena kod kuće sa svojim najmilijima važno a pogotovo za vreme novogodišnjih i božićnih praznika - rekla je pacijentkinja.

