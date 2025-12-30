"MOŽE DOĆI I DO SRČANOG ZASTOJA" Petarde i njihove katastrofalne posledice: Pored stresa životinje mogu zadobiti i teške telesne povrede
Svake godine uoči novogodišnjih praznika bacanje petardi i ispaljivanja vatrometa pretvara ulice naših gradova u zone ekstremne buke i rizika. Dok jedni doživljavaju to kao zabavu, u opasnosti su ne samo ljudi već i životinje.
Više o ovoj temi za Kurir televiziju otkriva nam sagovornica Sanja Radosavljević, Animal Rescue Srbija.
- Kada pričamo o petardama i vatrometima, situacija kod životinja je mnogo alarmantnija nego kod ljudi upravo zbog toga što životinje nisu svesne šta se zapravo događa. Sve životinje su ugrožene kada je reč o petardama, pa i one bez vlasnika. Nažalost bili smo svedoci toga da životinje stradaju i od samih povreda petardi, dakle ne samo zbog stresa već zadobiju i teške telesne povrede - navodi Sanja i dodaje:
Sanja Radosavljević posebno apeluje vlasnike pasa da ih tokom dočeka Nove godine šetaju sa povodcem, kako ne bi pobegli usled pucnjave.
- Nama je lako da shvatimo da kada čujemo petarde da je to nama već poznat zvuk i bezazlena stvar dok je kod životinja skroz drugačije. Kod njih je to pitanje života i smrti jer dolazi do naglog lučenja adrenalina što kod starijih jedinki može doći i do srčanog zastoja.
