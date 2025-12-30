Slušaj vest

- 2025. je bila godina temelja. 2026. će biti godina promena. Uvodimo red u sistem socijalne zaštite i prvi put sistemski brinemo o zaposlenima. Od 1. januara 2026. svi će imati jedinstvenu osnovicu za obračun plata - piše na zvaničnom Instagram nalogu Milice Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da će poseban fokus biti stavljen na osobe sa invaliditetom - konkretne projekte, veću pristupačnost i vidljive rezultate.