RADOST KOJA NEMA GRANICE Organizacija "Osmeh na dar" već dvanaesti put zaredom najmlađima izmamila osmehe na licu
U susret Novoj godini, pripadnici Vojske su, sada već po tradiciji, organizovali akcije darivanja paketića deci i mlađim osobama sa smetnjama u razvoju i deci koja će predstojeće praznike provesti u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite.
Organizacija "Osmeh na dar" u kolaboraciji sa Vojskom Srbije priredila je jedinstveni doživljaj za sve prisutne sa ciljem da novogodišnja radost bude dostupna svoj deci.
- Organizacija "Osmeh na dar" već dvanaesti put zaredom pomaže tako što zajedno sa Deda Mrazom donosi deci radost i izmamljuje im osmehe - rekao je Emil Zoronjić i dodao:
- Nadam se da će narednih godina ova ili neka druga udruženja iz Beograda deci sa posebnim potrebama i uopšte deci sa kojima možemo stupiti u kontakt moći da pruže ovo nezaboravno iskustvo.
Deca su sa radošću i velikim osmesima na licu dočekala Deda Mraza a organizatori kažu da će se potruditi da se ova dugogodišnja tradicija nastavi.
Kurir.rs