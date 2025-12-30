Slušaj vest

U susret Novoj godini, pripadnici Vojske su, sada već po tradiciji, organizovali akcije darivanja paketića deci i mlađim osobama sa smetnjama u razvoju i deci koja će predstojeće praznike provesti u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite.

Organizacija "Osmeh na dar" u kolaboraciji sa Vojskom Srbije priredila je jedinstveni doživljaj za sve prisutne sa ciljem da  novogodišnja radost bude dostupna svoj deci.

- Organizacija "Osmeh na dar" već dvanaesti put zaredom pomaže tako što zajedno sa Deda Mrazom donosi deci radost i izmamljuje im osmehe - rekao je Emil Zoronjić i dodao: 

emir.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Nadam se da će narednih godina ova ili neka druga udruženja iz Beograda deci sa posebnim potrebama i uopšte deci sa kojima možemo stupiti u kontakt moći da pruže ovo nezaboravno iskustvo.

Deca su sa radošću i velikim osmesima na licu dočekala Deda Mraza a organizatori kažu da će se potruditi da se ova dugogodišnja tradicija nastavi. 

Kurir.rs

