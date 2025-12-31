Slušaj vest

Na poligonima u širem rejonu grada Niša u toku je redovna obuka pripadnika Oklopno-izviđačkog bataljona iz sastava Kopnene vojske za realizaciju zadataka u oblasti obaveštajnog obezbeđenja.

Izviđači na terenu uvežbavaju taktičke radnje, procedure i postupke prilikom izviđanja i prikupljanja podataka iz pokreta, uz upotrebu oklopno-izviđačkog automobila BRDM-2MS.

Kako je objasnio komandir voda kapetan prve klase Marko Kostić, pripadnici jedinice kolektivnu obuku realizuju radi unapređenja ključnih sposobnosti bataljona za obavljanje namenskih zadataka u okviru operacija Kopnene vojske u skladu sa namenom jedinice.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

- Savremena sredstva za prikupljanje i obradu podataka omogućavaju nam prenos informacija velikom brzinom, u realnom vremenu, a oklopno-izviđački automobil pored izuzetne mobilnosti i prohodnosti na terenu pruža i visok stepen zaštite - istakao je kapetan Kostić.

Osmatranje u termovizijskom spektru, slanje podataka u realnom vremenu, pružanje prve pomoći i postupanje prilikom nailaska na minsko-eksplozivna sredstva, deo su sadržaja koji prolaze pripadnici jedinice.

Jedan od ciljeva obuke je uvođenje u dužnost novih pripadnika bataljona, među kojima je i razvodnik Boško Miljković.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

- Obuka u prikupljanju obaveštajnih podataka u terenskim uslovima zahtevna je i kompleksna jer zahteva više različitih sposobnosti. Svesni smo značaja naših dužnosti i informacija koje bataljon pruža u toku izvođenja operacija - pojasnio je razvodnik Miljković.

Obuka u Oklopno-izviđačkom bataljonu stalni je zadatak i realizuje se u svim zemljišnim i vremenskim uslovima kako bi se obezbedio visok nivo sposobnosti jedinice za realizaciju obaveštajnog obezbeđenja snaga u operacijama Vojske Srbije.