Grupa srednjoškolaca iz Prokuplja ovaj dan je iskoristila da na Trgu Topličkih junaka prikupljaju novac za Vanesu Krasnići koja zbog bolesti pohađa onlajn nastavu. Oni su za par sati sakupili 37. 620 dinara I odmah ga uplatili na broj žiro-računa koji je Vanesina porodica otvorila u njeno ime.

I sutra će biti na prokupačkom Trgu od 13 do 18 sati.

Organizovali se za pomoć

Srednjoškolci su ispratili priču o Vanesi i njenom susretu nakon skoro tri godine sa drugovima iz odeljenja, pa su rešili da ove poslednje dane u staroj godini posvete njoj. Kako je već običaj među njima, lako su se organizovali putem društvenih mreža.

Kako su nam rekli, i jedan prosjak kojeg stalno viđaju u gradu ostavio je 500 dinara.

- I sutra ćemo biti na istom mestu od 13 do 18 časova. Jeste hladno, ali nam ta hladnoća ne smeta. Kada ona može da se bori, možemo i mi malo da se smrznemo - kaže Strahinja R.

Foto: Kurir.rs/B.R.

Deca, odnosno srednjoškolci koji su učestvovali u akciji su tako odlučili da ove poslednje dane 2025. godine posvete humanosti. I to im niko nije nametnuo, već su njihova čista srca razbila hladnoću i sigurno će ulepšati praznične trenutke porodice Krasnići.

Akcija traje i sutra

- Želimo da se zahvalimo svim građanima koji su nas donacijama podržali. I sutra u isto vreme, odnosno od 13 do 18 sati bićemo na Trgu, a posle Nove godine postavićemo I dve kutije za dnacije u Memorisu I Čeriju- najavljuje NIkolina Marković.

Ona i Natalija Pavlović su Vanesine drugarice iz odeljenja, koje su zajedno sa ostalima u 3/6 i pokrenule akciju.

- Kada mi se javio Strahinja i rekao šta su se dogovorili, naravno da smo i mi izašle da zajedno sa njima stojimo na Trgu i svi zajedno učestvujemo u akciji. Presrećna sam što smo ovako jedinstveni - dodaje Natalija.