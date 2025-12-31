Slušaj vest

Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je ugostio u utorak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu učenike izdvojenog odeljenja osnovne škole u Novim Kozarcima kod Kikinde.

Posle posete hramu Svetog Save na Vračaru i crkve Svetog Marka na Tašmajdanu, učenici su se uputili u pratnji svojih učiteljica u Patrijašijski dvor, gde ih je srdačno dočekao Patrijarh srpski g. Porfirije.

Svetejši Patrijarh je proveo prijatne i radosne trenutke u druženju sa mališanima koji su izveli za domaćina posebno pripremljen kulturno-umetnički program. Patrijarh Porfirije je gostima uputio očinsku pouku i poželeo blagosloven predstojeći praznik Rođenja Gospodnjeg.

Ne propustiteDruštvo"NEKA JE BLAGOSLOVENA SVAKA MAJKA I SVAKA ŽENA" Oglasio se patrijarh Porfirije na Materice: "Gospod treba da bude koren..."
patri.jpg
Društvo"Važnost duhovnog jedinstva dve crkve i naroda": Patrijarh Porfirije telefonom razgovarao sa patrijarhom moskovskim i Rusije Kirilom
screenshot-20240513-165608.jpg
Društvo"Želimo u radosti da provedete praznične dane" Patrijarh uputio najiskrenije čestitke povodom jevrejskog praznika Hanuka
Screenshot 2025-04-20 100107 copy2.png
DruštvoPorfirije služio liturgiju povodom krsne slave Kraljevskog doma Karađorđevića: Članovi porodice i crkveni velikodostojnici prisustvovali proslavi u Belom dvoru
Screenshot 2024-10-18 225055.jpg