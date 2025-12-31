Društvo
Patrijarh ugostio mališane iz Novih Kozaraca: Porfirije uputio očinsku pouku deci i poželeo im blagosloven predstojeći Božić
Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je ugostio u utorak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu učenike izdvojenog odeljenja osnovne škole u Novim Kozarcima kod Kikinde.
Posle posete hramu Svetog Save na Vračaru i crkve Svetog Marka na Tašmajdanu, učenici su se uputili u pratnji svojih učiteljica u Patrijašijski dvor, gde ih je srdačno dočekao Patrijarh srpski g. Porfirije.
Svetejši Patrijarh je proveo prijatne i radosne trenutke u druženju sa mališanima koji su izveli za domaćina posebno pripremljen kulturno-umetnički program. Patrijarh Porfirije je gostima uputio očinsku pouku i poželeo blagosloven predstojeći praznik Rođenja Gospodnjeg.
