Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je ugostio u utorak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu učenike izdvojenog odeljenja osnovne škole u Novim Kozarcima kod Kikinde.

Posle posete hramu Svetog Save na Vračaru i crkve Svetog Marka na Tašmajdanu, učenici su se uputili u pratnji svojih učiteljica u Patrijašijski dvor, gde ih je srdačno dočekao Patrijarh srpski g. Porfirije.