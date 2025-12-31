Slušaj vest

Poslednji dan stare godine doneo je Srbiji pravi zimski minus. Građani širom zemlje jutros su se probudili na temperaturama ispod nule, a najhladnije je na planinama. Na Kopaoniku je izmereno čak -15 stepeni, dok je subjektivni osećaj -22, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kako se može videti na sajtu RHMZ, odmah iza Kopaonika nalazi se Crni vrh, gde je živa u termometru pala na -9 stepeni, dok je prema subjektivnom osećaju temperatura -19 stepeni.

Među najhladnijim gradovima u Srbiji jutros su Sjenica, Kuršumlija, Zaječar i Dimitrovgrad, gde je izmereno od -7 do -8 stepeni, dok je osećaj hladnoće bio još izraženiji i spuštao se na -10 i -11 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas, 31. decembra, u Srbiji će biti hladno i promenljivo oblačno. Pre podne se na severu očekuje pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima zemlje biti oblačno, uz moguće provejavanje slabog snega ponegde na jugozapadu, jugu i u brdsko-planinskim predelima.

- Posle podne novo naoblačenje sa severa, a uveče i u toku noći u Vojvodini ponegde slab sneg. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od -1 do 2 stepena - najavljuju iz RHMZ.

U novogodišnjoj noći očekuje se pretežno oblačno vreme uz slab i umeren mraz. U Vojvodini je moguće i slabo provejavanje snega, dok će se temperature kretati od -4 do -1 stepen, a na jugu zemlje biće još hladnije, oko -7 stepeni.

- Sutra, 1. januara, posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije - dodaju.

Na snazi i žuti meteoalarm

Zbog prilično niskih na temperatura danas će na snazi biti i žuti meteoalarm, koji upozorava da vreme može biti opasno.

Žuti meteoalarm na snazi je u:

  • Banatu
  • Bačkoj
  • Sremu
  • Beogradu
  • Jugozapadnoj Srbiji
  • Jugoistočnoj Srbiji
  • Kosovu i Metohiji
