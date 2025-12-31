Slušaj vest

Dok cene stanova u gradovima vrtoglavo rastu iz godine u godinu, u selima u Srbiji još uvek postoje ponude koje podsećaju da dom ne mora biti luksuz, već mesto mira i sigurnosti.

Jedno takvo imanje nalazi se u selu Ilinci, na svega desetak kilometara od Šida, gde se prodaje seoska kuća sa placem za 4.000 evra što je jeftinije od - polovnog automobila.

Reč je o, kako je objavila jedna Nadežda na Fejsbuk stranici "Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima - Prodaja i kupovina", uknjiženoj kući površine 62 kvadratna metra, smeštenoj na placu od 1.107 kvadratnih metara.

Imanje se nalazi u mirnoj seoskoj sredini, daleko od gradske buke i užurbanog načina života.

Kuća površine 62 m2 smeštena je na placu od 1.107 kvadrata Foto: Fejsbuk Printscreen

U dvorištu se nalazi bunar, dok struja i gradska voda nisu uvedeni, što zahteva dodatna ulaganja, ali istovremeno pruža mogućnost da novi vlasnik imanje uredi prema sopstvenim potrebama.

Selo Ilinci pripada području poznatom po plodnoj zemlji i mirnom načinu života. Seoska domaćinstva u ovom kraju često se koriste kao vikendice, ali i kao mesta za stalni boravak onih koji žele više prostora, čist vazduh i neposredan kontakt sa prirodom.

U takvom okruženju dani protiču sporije, a život se organizuje bez pritiska i gužve.

Sve je više ljudi koji razmišljaju o povratku na selo Foto: Shutterstock, Ilustracija

Poslednjih godina sve je više ljudi koji razmišljaju o povratku na selo ili o kupovini kuće van grada.

Razlozi su brojni - od visokih troškova života u urbanim sredinama, do potrebe za mirom, sopstvenim dvorištem i mogućnošću da se deo hrane proizvede za lične potrebe.

Ovakve nekretnine, sa većim placem i skromnom kućom, predstavljaju dobru osnovu za takav način života,

Cena ove kuće iznosi 4.000 evra, što je iznos koji mnogi danas potroše na jedno letovanje. Za isti novac, ovde se dobija trajna vrednost - kuća, zemljište i prilika za drugačiji, mirniji život.