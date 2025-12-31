Humanitarni matine u galeriji „Sanjaj“ i ovog decembra je ujedinio umetnike i Fondaciju Mozzart u jednoj plemenitoj misiji. Uoči Nove godine, Nele Karajlić i njegova supruga Sanja tradicionalno organizuju dobrotvornu aukciju slika, a sav prihod ovoga puta je išao za pomoć udruženju „Anđeli severa” iz Bačke Topole.

„Ovo je divan završetak godine, hvala Fondaciji Mozzart na prelepoj saradnji koja traje dve godine, mnogo znači našim bebama iz Prve narodne kuhinjice. Velika nam je čast što smo pozvani na ovu humanitarnu aukciju, hvala puno Neletu i njegovoj supruzi Sanji. Veoma je važno da zajedničkim snagama podižemo svest o ugroženim porodicama širom Srbije”, poručila je Dejana Draškić, predsednica Udruženja „Anđeli severa”.

Fondacija Mozzart je otkupila sliku Nikole Žigona, a i drugi umetnici poput Marka Kusmuka, Snežane Petrović, Jane Stojanović, kao i Galerija „Sanjaj“, darivali su radove za ovu aukciju, sa željom da podsete da umetnost čini svet boljim mestom i da sreća nije potpuna ako je ne podelimo sa drugim.

„Radost davanja je uvek veća od radosti posedovanja. Hvala svim umetnicima koji su donirali radove, kao i svima koji su došli da podrže humanitarnu aukciju, a posebno Fondaciji Mozzart koja je uvek uz nas”, naglasila je Sanja Bjelanović Janković.

Dobrotvorna aukcija je okupila veliki broj umetnika iz zemlje i regiona, a na događaju je nastupao Nemanja Crnatović, sjajni tenor koji je nedavno u Fondaciji Mozzart održao svoj prvi koncert. Ujedno je emitovan i film Srđana Jankovića „Bočeli iz Žarkova”.