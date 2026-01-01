Slušaj vest

Srećan sam što ću Novu godinu dočekati u novoj kući. Verujem u Deda Mraza, ali još više verujem u dobre ljude. Prošle godine sam želeo kupatilo. Sada nemam više nijednu želju. Imam sve!

Ovako, pomalo stidljivo, za Kurir govori devetogodišnji Stefan Redžepi iz sela Belanovce kod Leskovca, dečak koji je godinama živeo u preuređenoj štali, bez osnovnih uslova za život.

Za samo godinu dana on je izgubio oba roditelja, detinjstvo mu je prerano prekinuto.

Stefan sa dekom Dragomirom. Foto: Petar Aleksić

Otac Biljent poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2021. Godinu kasnije iznenada je preminula i majka Marija. Imala je samo 34 godine. Brigu o njemu preuzeo je deda Dragomir Stanković.

Stefan je bio veoma vezan za majku i bio je prisutan u trenutku njene smrti.

1/5 Vidi galeriju Živi sa dekom u kući u teškim uslovima Foto: Printscreen/ Instagram/markonikolić

- Od toga se dete nikada ne oporavi - kaže Dragomir tiho.

Tog dana, priseća se, otišao je da čuva vinograde. U kući su ostali Marija, Stefan i Srđan, njen sin iz prvog braka.

- Uveče me zove Srđan: "Dedo, dođi odmah, mami nije dobro! Pala je..."

Hitna pomoć stigla je za nekoliko minuta. Lekari su pokušali sve - reanimirali su Mariju tri puta. Deca su stajala pored i plakala.

1/4 Vidi galeriju Stefijeva stara kuća u selu Belanovce kod Leskovca Foto: Privatna Arhiva

- Iz čistog mira joj je puklo srce...

Posle toga, kaže, ništa više nije bilo isto.

- Ne znaš gde ćeš, šta ćeš... Ali znao sam da će Stefi ostati sa mnom. Tada sam postao i otac i majka i deda - sve.

Na kući u kojoj su živeli se obrušio krov, pa su njih dvojica prešla u štalu koju su preuredili. Vodu su grejali na šporetu i kupali se u velikom limenom koritu. Dragomir je taksirao.

- U tom koritu sam učio da plivam! - kaže Stefi sa osmehom.

Stefiju se život promenio kada je upoznao Marka Nikolića. Foto: Petar Aleksić

Njihov prijatelj se obratio humanitarcu Marku Nikoliću iz fondacije "Zajedno možemo", koji je u februaru objavio Stefanovu priču na društvenim mrežama. Za samo 18 sati objava je imala milionske preglede i prikupljeno je dovoljno sredstava da se ovom dečaku potpuno promeni život.

Odneli darove u školu Mnogi su slali Stefanu pakete i poklone, a deda Dragomir deo pomoći odlučio je da prosledi dalje. - Pun auto odeće, obuće, hrane... Odneo sam u školu da se podeli deci koja nemaju. Dobrota treba da se deli, jer se dobrim vraća - kaže Dragomir, koji je 64 puta dobrovoljno dao krv.

- Mi smo sada dobro. A ponekad osećam da i Marija to zna i da je sada mirna.

Već u martu stara šupa je srušena i počela izgradnja kuće.

- Stefi me je podsetio na mene kada sam bio mali, jer sam i ja imao teško detinjstvo. Imao sam ogromnu želju da mu pomognemo - kaže Marko.

Dodaje da se Stefi mnogo promenio otkad ga je upoznao.

1/12 Vidi galeriju Stefan će Novu godinu dočekati u novom domu. Foto: Petar Aleksić

- Svako nosi neku težinu u sebi, ali sve je lakše kada se ljudi udruže i pomognu. Stefan danas nema samo krov nad glavom. Ima i nove drugare, ljude koji brinu o njemu i koji ga vole.

Kuća je završena u avgustu. Ima kuhinju i dnevnu sobu, kupatilo, sobu za Stefija i sobu za dedu. Ove godine jelku će kititi sa osmesima na licu u kući u kojoj više nema straha od hladnoće i neizvesnosti.

Iako roditelje ništa ne može vratiti, Stefan je naučio da svet nije ružno mesto, da ima onih koji brinu, vole i nesebično daju.

- Pozdravite sve dobre ljude i srećna vam Nova godina - maše nam Stefi dok odlazimo.