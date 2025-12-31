Slušaj vest

Dok se neki trude da okače najlepše ukrase na kućne jelke, neki u bolnici vode ljutu borbu za život, kao mališani na onkologiji na Institutu za majku i dete.

Uplašeni pogledi, hrabra srca i vera u bolje sutra su prizori koji su zatekli ekipu Kurir televizije kada je otišla u posetu mališanima kako bi ih obradovala novogodišnjim poklončićima od Pertinija.

1/6 Vidi galeriju Novogodišnji paketići od Kurira za decu na onkologiji Foto: Kurir Televizija

Zaposleni su za jutarnji program Kurir televizije otkrili kakva je atmosfera prisutna iza zatvorenih vrata.

Prim. dr sci. med. Dragana Aleksić, šef odeljenja hematoonkologije, izjavila je da je velika čast pomagati deci kada je reč o jednoj od najvećih borbi za život.

- Svi hematoonkologiju zamišljaju kao odeljenje puno tuge i bola, ali je to odeljenje u kojem se vode velike životne bitke dece. Samim tim, velika je čast raditi ovde i učestvovati u njihovim velikim borbama - poručila je Aleksić za Kurir televiziju.

Aleksić se potom nadovezala na temu Nove godine i praznika, te je otkrila kakva atmosfera vlada u samom institutu.

- Oko praznika nas se svi sete, pa je atmosfera vesela, ti paketići, igračke i ostalo razbija monotoniju bolničkog života. Šteta što ovako nije tokom cele godine. Inače, deca često ovde ozdrave jer maligna oboljenja drugačije deluju na decu i odrasle. Svakako, zahvalila bih se ekipi Kurira na radosti koju su uneli poklonima - govori Aleksić.

Kurir televizija dodelila poklone mališanima na Institutu za majku i dete Izvor: Kurir televizija

Ekipa Kurira je posetila mališane kojih je trenutno 55 na odeljenju za onkologiju. Iako nismo uspeli da ih snimimo iz epidemioloških razloga, ipak bismo im poručili da ostanu jaki, hrabri i lepi kakvi i jesu!

