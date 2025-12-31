Slušaj vest

Počela je prva etapa i stigli smo na 4.200 metara nadmorske visine, u bazični kamp Plaza Argentina. Ovo je trenutak u kojem se jasno vidi šta znači boriti se — ne samo sa planinom, već i sa sopstvenim granicama.

Foto: Privatna arhiva

Za samo nekoliko dana uspeli smo da sakupimo više od 10.000 evra za lečenje troje teško bolesne dece. To je ogromna snaga ljudi koji veruju da se život može promeniti, da zajedništvo i humanost još uvek pobeđuju.

Uspon do ovde bio je izuzetno naporan. Bez ijednog dana aklimatizacije, sa rancem težim od 15 kilograma, satima sam se kretao po strmom, suvom i kamenitom terenu. Visina pritiska glavu, umor se uvlači u svaku mišićnu vlaknu — imao sam jaku glavobolju, noge su bile kao olovo, ali misao o deci zbog koje se penjemo nije mi dozvolila da stanem.

Foto: Privatna arhiva

Sunce ovde gori nemilosrdno. Tokom dana temperature skaču visoko, a na ovoj visini nema prave hladovine — samo oštar odsjaj snega i kamenja. Štitio sam svaki deo tela koliko sam mogao, lice pokrivam stalno, ali ipak, nešto uvek ostane izloženo i izgori. A onda, čim padne mrak, sve se menja — noć donosi minus temperature, vetar, hladnoću koja ulazi kroz slojeve odeće i testira izdržljivost do kraja.

Svaki korak, svaka noć bez sna, svaka borba sa visinom ima samo jedan razlog — da troje dece dobije šansu za lečenje i život.

Zato želim da poručim svima: nastavite da šaljete poruke, nastavite da pomažete. Svaka poruka je znak da nismo sami. Svaka poruka je korak ka zdravlju ove dece.

Mi ćemo nastaviti dalje, prema vrhu, ali prava borba se vodi za njih. I nećemo stati — ni mi, ni vi — dok zajedno ne pobedimo.

Foto: Privatna arhiva

I večeras, ovde na 4.200 metara, dočekaću Novu godinu — sam, u tišini planine. Nije to onaj svakodnevni, veseli doček, ali je poseban. Dok gledam u tamno nebo, misli su sa našom decom, sa porodicama koje se bore, i sa svim dobrim ljudima koji su pružili ruku. Osećam zahvalnost — jer znam da svaki moj korak nosi njihovu podršku. Nakon etape 1 prelazim na trčanje 500 kilometara kroz pustinju Atakama, zatim trčanje 500 kilometara preko zaleđenog Bajkalskog jezera i na kraju vuča auta 60 kilometara u Srbiji. Ljubav će spasiti svet.