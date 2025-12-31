Slušaj vest

Otpravnik poslova američke Ambasade u Beogradu Aleksandar Titolo čestitao je Novu godinu i božićne praznike građanima Srbije.

- U ime Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, želim svima da uputim najlepše želje za Božić i vedru i uspešnu Novu godinu. Kad pogledamo unazad, ova godina je bila istorijska, jer smo zajedno radili na pokretanju nove ere odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije. Prioritet naše administracije je širenje partnerstva sa Srbijom. U našim odnosima je mnogo potencijala. Kako je državni sekretar Rubio rekao nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Đurićem, spremni smo da gradimo obostrano uspešne odnose sa Srbijom. Odnose – koji pogoduju našim građanima i našim interesima - naveo je on.

U narednoj godini radujemo se pokretanju prvog Strateškog dijaloga između SAD i Srbije. Ovaj dijalog će otvoriti nove puteve saradnje u cilju stabilnosti, mira i prosperiteta za Ameriku, Srbiju i region, dodao je.

- Jedno od naših najvažnijih dostignuća je nedavno otvaranje Američkog centra, u okviru kompleksa Ložionica. ARC, kako ga zovemo, simbol je naše duboke posvećenosti podizanju odnosa sa Srbijom na viši nivo. Veoma cenimo partnerstvo sa Vladom Srbije, koje nam je omogućilo da otvorimo ovaj centar. ARC je otvoren za sve, a hiljade građana Srbije su već prisustvovale njegovim programima - kazao je Titolo.

Gledajući unapred ka 2026. godini, vidimo mnogo mogućnosti da saradnju sa Srbijom još više unapredimo, dodaje.