Slušaj vest

Za dobru godinu pred nama, donosimo na Kurir televiziju, u periodu od 31. decembra do 7. januara, mnogo muzike, zabave, pažljivo biranog filmskog i serijskog programa. Za naše gledaoce pripremili smo samo najbolje!

U novu godinu zakoračimo zajedno uz emisiju „Dobra stara vremena – filmska muzika“, koja počinje 31. decembra u 19h. Kroz nezaboravnu muzičku avanturu vodiće vas voditeljski par, šarmantni i uvek vedri i nasmejani, Olivija Jontić i Ivan Kleut. Tu su 3 orkestra, mnogo pesama i mnogo izvođača. Čeka vas predivna muzika iz domaćih filmova, melodije koje nam svaki put razgale dušu. Svaka pesma biće otpevana uživo!

I ove večeri u standardnom terminu od 20.50, gledaćete vašu omiljenu seriju „“Sulejman Veličanstveni“, nakon kog sledi veliki novogodišnji muzički program „Dobra stara vremena“, od 21.55.

Dva sata nakon ponoći, počinje koncert Halida Muslimovića, održan u Beogradu u novembru 2025. Uz svoje hitove, pevao je pesme legendarnih pevača koji su preminuli.

Prvi januar rezervisan je za filmski program – “Sekula se opet ženi” (12.10), “Rad na određeno vreme” (16.00), serija “Sulejman Veličanstveni” (20.50).

Nakon toga, od 21.55 uživaćete uz “Novogodišnju razglednicu sa Aleksandrom Sofronijevićem”, u okviru novogodišnjeg muzičkog programa. Od 00.10 mikrofon preuzima Ilda Šaulić, jer sledi “Zvezdana noć sa Ildom Šaulić”.

Drugi januar je takođe u znaku dobrih filmova, pa vas očekuju naslovi: “Nema problema” (14.00), “Moj tata na određeno vreme” (16.00), “Jorgovani” (19.00), kao i film “Nedelja”(23.45), nakon serija “Sulejman Veličanstveni” i “Istine i laži”.

Tu je i ciklus emisija “Godina sa...”. Ekskluzivni intervjui sa ženama koje su obeležile godinu za nama. Svaka od njih dobila je svoju emisiju, a one su:

3.1. u 15.00 “Godina sa Natašom Bekvalac”

3.1. u 18.35 “Godina sa Viki Miljković”

4.1. u 16.00 “Godina sa Suzanom Jovanović”

4.1. u 18.35 “Godina sa Vesnom Zmijanac”

7.1. u 16.00 “Godina sa Nadom Topčagić”

U danima koji slede, očekuje vas još mnogo filmskih naslova i mini serija, koje ćemo najavljivati kroz sve Kurirove platforme. Pratite nas tokom prazničnih dana!