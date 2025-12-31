Slušaj vest

Vlada Srbije je usvojila uredbu o koeficijentima za obračun plata u javnim službama. Od januara 2026. zaposleni u školama sa I do VI stepenom stručne spreme dobijaju povećanje koeficijenata od 10%. Svi detalji o izmenama i primeni pročitajte u nastavku.

Vlada Srbije je na sednici održanoj 30. decembra, a nakon pregovora održanih prošle nedelje sa reprezentativnim sindikatima, usvojila Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, saopštila je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Pometutom uredbom za zaposlene od I do VI stepena stručne spreme (sa izuzetkom onih kojima su u toku godine već korigovani) uvećani su koeficijenti za obračun plata za 10 %.

Ova uredba primenjivaće se na obračun i isplatu plata počev od plate za januar 2026.

Vlada Srbije je ovom izmenom ispoštovala dogovor postignut sa reprezentativnim sindikatima početkom ove godine. 

Planirano uvećanje cene rada od 5,1 % odnosi se na sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama, navedeno je u saopštenju.

