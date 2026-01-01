Slušaj vest

Meteorolog Nedeljko Todorović je, gostujući na Kurir televiziji, otkrio kakvo nas vreme očekuje početkom 2026. godine, kao i kada će snežni pokrivač zahvatiti celu teritoriju Srbije.   

Sneg na pragu

Nedeljko Todorović
Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

- Biće snega za nekoliko dana, budite strpljivi - počeo je Nedeljko Todorović i nastavio:

- Drugog januara dolazi do promene vremena u vidu zahlađenja. Biće snežnog pokrivača koji počinje na severu Vojvodine u subotu, u Beogradu je na granici da li će pasti u nedelju ili u ponedeljak, ali najverovatnije u nedelju i ta snežna padavinska zona će se širiti ka jugu, pa će se u svim delovima Srbije stvoriti snežni pokrivač. Biće toplo-hladno varijacija, biće snežnog pokrivača i na planinama i nižim predelima što je totalno normalno za januar mesec. 

Todorović je dodao da je velika razlika u tome sa koje strane dolazi vetar jer kao takav utiče na temperaturu i subjektivan osećaj iste, pa je istakao kada će jačati padavine u regionu. 

- Dosta je hladniji vazduh kada vetar dolazi sa severa u odnosu na onaj sa juga. Od petka jačaju padavine u čitavom regionu i očekujemo veliku količinu padavina širom Jadrana - tvrdi meteorolog Todorović. 

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoPRECIZNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NOVU GODINU: Prognoziraju se dve opasne pojave koje nam stižu sa Severa, a ako putujete na planinu, pripremite se i na OVO
Sneg i zima
DruštvoU OVA 2 DANA NAJVEĆE SU ŠANSE ZA SNEG! Meteorolog Todorović za Kurir televiziju šta nas čeka u novogodišnjoj noći i za Božić! Najavio i čemu se niko nije nadao!
Nedeljko Todorović
DruštvoNAPADAĆE 30 CENTIMETARA SNEGA! OVO SU TAČNI DATUMI SNEŽNIH PADAVINA Meteorolog za Kurir najavljuje: Evo kakvo vreme nas očekuje za Novu godinu i Božić
Novogodišnja jelka sneg.jpg
DruštvoU OVA 2 DANA NAJVEĆE SU ŠANSE ZA SNEG! Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kada će tačno pasti i da li će ga biti za Novu godinu!
Screenshot 2025-12-21 141435.jpg