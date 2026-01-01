Slušaj vest

Meteorolog Nedeljko Todorović je, gostujući na Kurir televiziji, otkrio kakvo nas vreme očekuje početkom 2026. godine, kao i kada će snežni pokrivač zahvatiti celu teritoriju Srbije.

Sneg na pragu

Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

- Biće snega za nekoliko dana, budite strpljivi - počeo je Nedeljko Todorović i nastavio:

- Drugog januara dolazi do promene vremena u vidu zahlađenja. Biće snežnog pokrivača koji počinje na severu Vojvodine u subotu, u Beogradu je na granici da li će pasti u nedelju ili u ponedeljak, ali najverovatnije u nedelju i ta snežna padavinska zona će se širiti ka jugu, pa će se u svim delovima Srbije stvoriti snežni pokrivač. Biće toplo-hladno varijacija, biće snežnog pokrivača i na planinama i nižim predelima što je totalno normalno za januar mesec.

Todorović je dodao da je velika razlika u tome sa koje strane dolazi vetar jer kao takav utiče na temperaturu i subjektivan osećaj iste, pa je istakao kada će jačati padavine u regionu.

- Dosta je hladniji vazduh kada vetar dolazi sa severa u odnosu na onaj sa juga. Od petka jačaju padavine u čitavom regionu i očekujemo veliku količinu padavina širom Jadrana - tvrdi meteorolog Todorović.

