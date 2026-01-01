SNEG JE BLIŽI NEGO ŠTO MISLIMO! Nedeljko Todorović otkrio za Kurir televiziju: Evo kada i gde će krenuti VEJAVICE
Meteorolog Nedeljko Todorović je, gostujući na Kurir televiziji, otkrio kakvo nas vreme očekuje početkom 2026. godine, kao i kada će snežni pokrivač zahvatiti celu teritoriju Srbije.
Sneg na pragu
- Biće snega za nekoliko dana, budite strpljivi - počeo je Nedeljko Todorović i nastavio:
- Drugog januara dolazi do promene vremena u vidu zahlađenja. Biće snežnog pokrivača koji počinje na severu Vojvodine u subotu, u Beogradu je na granici da li će pasti u nedelju ili u ponedeljak, ali najverovatnije u nedelju i ta snežna padavinska zona će se širiti ka jugu, pa će se u svim delovima Srbije stvoriti snežni pokrivač. Biće toplo-hladno varijacija, biće snežnog pokrivača i na planinama i nižim predelima što je totalno normalno za januar mesec.
Todorović je dodao da je velika razlika u tome sa koje strane dolazi vetar jer kao takav utiče na temperaturu i subjektivan osećaj iste, pa je istakao kada će jačati padavine u regionu.
- Dosta je hladniji vazduh kada vetar dolazi sa severa u odnosu na onaj sa juga. Od petka jačaju padavine u čitavom regionu i očekujemo veliku količinu padavina širom Jadrana - tvrdi meteorolog Todorović.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs