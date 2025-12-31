ZA DOBRU GODINU PRED NAMA, TELEVIZIJA ZA CELU SRBIJU - Novogodišnja i božićna čestitka voditelja Kurir televizije gledaocima i čitaocima Kurira
REDAKCIJA:
SNEŽANA PETROVIĆ
Najpre,hvala gledaocima što su nas pratili i verovali nam i u ovoj godini, pa da zakorače uz Kurir i u 2026! Svima bih poželela dobro zdravlje, a onda i u televizijskom žargonu - da ih prate samo dobre vesti, stabilne frekvencije i slike bez smetnji!
OLJA LAZAREVIĆ
Svim gledaocima i čitaocima Kurira želim da Novu godinu dočekaju s mirom u srcu i verom da dolaze lepši dani. Da 2026. bude godina zdravlja, ljubavi i malih radosti koje čine život velikim. Neka vam domovi budu ispunjeni toplinom, a dani ljudima koji vas razumeju i podržavaju. Čuvajte svoje najbliže, zovite roditelje svakodnevno, recite "volim te" dok imate kome i budite nežni jedni prema drugima, nikad ne znamo ko kroz šta prolazi. Hvala vam na poverenju, na svakom jutru koje delimo i na tome što ste deo naše svakodnevice. Srećni praznici!
SARA PAREŽANIN
Dragim gledaocima želim isto što i sebi - zdravlje. Da nađu svoj mir u ovim izazovnim vremenima, da cene trenutke s najbližima, da svaki dan rade na sebi i, naravno, da ne menjaju kanal!
ANA KANLIĆ
Gledaocima i čitaocima Kurira želim srećne novogodišnje i božićne praznike, puno zdravlja i sreće u 2026. I neka nova godina donese samo lepe i radosne vesti.
NEISPRIČANO
JELENA PEJOVIĆ
Moj divni narode s tom veselom balkanskom dušom većom od okeana, volite se i praštajte i rečima milujte bližnje svoje, jer godine lete i biće vam žao za propuštenim prilikama da nekome ulepšate život ili samo jedan dan!
PULS SRBIJE
MILICA JANKOVIĆ
Dobro zdravlje, lepe trenutke i snagu da se izbore sa svim onim poteškoćama koje je nemoguće izbeći.
NIKOLA MILORADOVIĆ
Mnogo zdravlja, mira i manje podela u društvu. Neka 2026. donese više stabilnosti, razumevanja i nade da se problemi rešavaju dijalogom, a ne sukobima.
PULS SRBIJE VIKEND
KRUNA UNA MITROVIĆ
Svim gledaocima i čitaocima želim da 2026. godina bude godina stabilnosti, dobrih vesti i malih, ali važnih pobeda, a da im Božić donese veru, nadu i unutrašnji mir. Hvala vam na poverenju i na tome što ste uz Kurir i "Puls Srbije - vikend". Želim da i u godini koja dolazi zajedno tražimo istinu, čuvamo ljudskost i gledamo napred.
PUSTI BRIGU
LJILJANA STANIŠIĆ
Želim da nova godina donese mir tamo gde ga je falilo, zdravlje koje se ne uzima zdravo za gotovo i ljubav koja se pokazuje delima, a ne rečima. Da budemo prisutniji jedni za druge, zahvalniji za male stvari i hrabriji u onome što želimo. I da, bez obzira na sve, sačuvamo veru da nas lepi dani tek čekaju.
DEJAN ŠUTANOVAC
Pustite brigu.
STARS SPECIJAL
OLIVIJA JONTIĆ
Želim vam godinu po meri! Nek nova godina bude dobra prema vama - a vi još bolji prema sebi!
IVAN KLEUT
Nek vam svaki dan bude kao praznik. Uživajte u sitnicama, delite ljubav i smejte se! I gledajte Kurir televiziju - najbolje ćete tek gledati!
AUTO
NIKOLA RADULOVIĆ
Gledaocima i čitaocima Kurira želim da jos vise prate naš rad i da uživaju i u sledećoj godini u našem kvalitetnom programu i da uvek budu prvi informisani uz nasu informativu i kolege.