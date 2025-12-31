Slušaj vest

REDAKCIJA:

SNEŽANA PETROVIĆ

Najpre,hvala gledaocima što su nas pratili i verovali nam i u ovoj godini, pa da zakorače uz Kurir i u 2026! Svima bih poželela dobro zdravlje, a onda i u televizijskom žargonu - da ih prate samo dobre vesti, stabilne frekvencije i slike bez smetnji!

OLJA LAZAREVIĆ Svim gledaocima i čitaocima Kurira želim da Novu godinu dočekaju s mirom u srcu i verom da dolaze lepši dani. Da 2026. bude godina zdravlja, ljubavi i malih radosti koje čine život velikim. Neka vam domovi budu ispunjeni toplinom, a dani ljudima koji vas razumeju i podržavaju. Čuvajte svoje najbliže, zovite roditelje svakodnevno, recite "volim te" dok imate kome i budite nežni jedni prema drugima, nikad ne znamo ko kroz šta prolazi. Hvala vam na poverenju, na svakom jutru koje delimo i na tome što ste deo naše svakodnevice. Srećni praznici!

SARA PAREŽANIN

Dragim gledaocima želim isto što i sebi - zdravlje. Da nađu svoj mir u ovim izazovnim vremenima, da cene trenutke s najbližima, da svaki dan rade na sebi i, naravno, da ne menjaju kanal!

ANA KANLIĆ Gledaocima i čitaocima Kurira želim srećne novogodišnje i božićne praznike, puno zdravlja i sreće u 2026. I neka nova godina donese samo lepe i radosne vesti.

NEISPRIČANO JELENA PEJOVIĆ Moj divni narode s tom veselom balkanskom dušom većom od okeana, volite se i praštajte i rečima milujte bližnje svoje, jer godine lete i biće vam žao za propuštenim prilikama da nekome ulepšate život ili samo jedan dan!

PULS SRBIJE

MILICA JANKOVIĆ Dobro zdravlje, lepe trenutke i snagu da se izbore sa svim onim poteškoćama koje je nemoguće izbeći.

NIKOLA MILORADOVIĆ

Mnogo zdravlja, mira i manje podela u društvu. Neka 2026. donese više stabilnosti, razumevanja i nade da se problemi rešavaju dijalogom, a ne sukobima.

PULS SRBIJE VIKEND

KRUNA UNA MITROVIĆ

Svim gledaocima i čitaocima želim da 2026. godina bude godina stabilnosti, dobrih vesti i malih, ali važnih pobeda, a da im Božić donese veru, nadu i unutrašnji mir. Hvala vam na poverenju i na tome što ste uz Kurir i "Puls Srbije - vikend". Želim da i u godini koja dolazi zajedno tražimo istinu, čuvamo ljudskost i gledamo napred.

PUSTI BRIGU

LJILJANA STANIŠIĆ

Želim da nova godina donese mir tamo gde ga je falilo, zdravlje koje se ne uzima zdravo za gotovo i ljubav koja se pokazuje delima, a ne rečima. Da budemo prisutniji jedni za druge, zahvalniji za male stvari i hrabriji u onome što želimo. I da, bez obzira na sve, sačuvamo veru da nas lepi dani tek čekaju.

DEJAN ŠUTANOVAC Pustite brigu.

STARS SPECIJAL

OLIVIJA JONTIĆ Želim vam godinu po meri! Nek nova godina bude dobra prema vama - a vi još bolji prema sebi!

IVAN KLEUT

Nek vam svaki dan bude kao praznik. Uživajte u sitnicama, delite ljubav i smejte se! I gledajte Kurir televiziju - najbolje ćete tek gledati!

