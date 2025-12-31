Slušaj vest

Dok će većina ljudi u Novu godinu ući veseleći se na nekoj žurci ili toplom domu, humanitarac Marko Nikolić će 2026. godinu dočekati daleko od svega poznatog - na 4.200 metara nadmorske visine, na padinama Akonkagve u Argentini.

Umesto praznične trpeze, okružiće ga led, vetar i tišina Anda, ali Marko ima jasan cilj - da spasi tri dečija života.

Na taj put krenuo je u okviru svog velikog humanitarnog projekta "Srcem za tri života", kroz koji pokušava da pokrene ljude da pomognu malom Pavlu, Ognjenu i Vuku, dečacima koji se od rođenja bore sa teškim bolestima.

Marko pokušava da pokrene ljude da pomognu Pavlu, Ognjenu i Vuku. Foto: Privatna arhiva

Uspon na Akonkagvu započeo je pre tri dana, a kako je Marko rekao za Kurir, trenutno se nalazi na visini od 4.200 metara.

- Hladno je, naporno. Danju je jako sunce, ali noću temperature padaju drastično. Iako nisam imao ni jedan dan aklimatizacije, sve ide kako treba. Naporno jeste, ali kada znaš zašto se boriš, sve prepreke nestaju - kaže Marko i dodaje da je srećan što je već prikupljeno preko 10.000 evra za lečenje dece.

Akonkagva je tek prva etapa Markovog projekta. Foto: Privatna arhiva

Marko će Novu godinu dočekati u šatoru, a već sutradan nastavlja dalje.

Akonkagva je, inače, tek prva etapa njegovog izuzetno zahtevnog poduhvata.

Nakon najviše planine Južne Amerike, Marko će trčati kroz pustinju Atakama, zatim preko zaleđenog Bajkalskog jezera, a na kraju čak 60 kilometara vući automobil - sve u cilju da skrene pažnju javnosti i prikupi sredstva za lečenje trojice mališana.

Za ovu decu se Marko bori Pavle Stojanović

Pavle je rođen tri meseca pre termina. Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Pavle Stojanović rođen je 3. juna 2024. godine tri meseca ranije zbog oticanja plodove vode u visokorizičnoj trudnoći.

Nakon detaljnih pregleda i dijagnostike, postavljene su dijagnoze: konvulzije, epilepsija, moždano krvarenje četvrtog stepena, hronični hidrocefalus, hemipareza i cerebralna paraliza.

Dosadašnje lečenje uključuje hospitalizaciju nakon rođenja, neurološke kontrole, fizikalne terapije, operaciju VP šanta, rehabilitaciju sa ciljem poboljšanja motorike i smanjenja statičnosti kao i redovne kontrole kod oftamologa i strabologa zbog strabizma i dalekovidosti.

Sredstva su potrebna za nastavak intenzivne fizikalne terapije, specijalizovane rehabilitacione centre i klinike, redovne neurološke i oftalmološke kontrole. Planirani su svi potrebni tretmani, pomagala, intervencije, lekovi, suplementi i danje lečenje.

Ognjen Vučić

Ogijev brat blizanac nažalost nije izdržao borbu. Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Ognjen Vučić rođen je 03.07.2022. godine. Došao je na svet iz druge uredne i pažljivo praćene blizanačke trudnoće, koja je završena hitnim carskim rezom u trideset prvoj nedelji.

Težak svega 2.200 grama svoj mali život počinje na neonatalogiji u Višegradskoj, gde je mesec dana hrabro vodio svoje prve bitke i gde mu je dijagnostikovana periventikularna leukomalacija kao posledica nedostatka kiseonika.

Ogi je iz te borbe izašao kao mali pobednik, ali njegov brat blizanac nažalost nije.

Nedostatak kiseonika ostavio je trajne posledice - Ognjen ima cerebralnu paralizu, CVI i višestruke razvojne smetnje. Ogi ne govori, ne hoda, ali je uprkos svemu dete ogromne radosti koje voli duge šetnje, društvo dece, golicanje, a posebnu ljubav gaji prema starijem bratu.

Porodica je od rođenja Ogijevo lečenje finansirala sama, ali usled velikih troškova više nisu u mogućnosti da nastave bez podrške. Novčana sredstva su Ogiju potrebna za svakodnevne tretmane defektologa, logopeda, tiflologa, fizioterapeuta, banjsku rehabilitaciju, BDA tretmane, hipoterapije, kao i specijalizovane tretmane u inostranstvu koji bi mu pružili novu šansu za razvoj veće samostalnosti. Sredstva su potrebna i za operaciju fibrotomije po Ulzibat metodi kao i operaciju strabizma, ortopedska pomogala, putne troškove i troškove smeštaja tokom lečenja.

Vuk Jelenković

Vuk boluje od jako retke bolesti. Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Vuk je rođen 19.06.2025. godine kao terminska beba iz uredne trudnoće. U devetom mesecu se pojavljuje višak plodove vode. Porođaj je krenuo prirodno, ali se završio hitnim carskim rezom. Na rođenju Vuk nije odmah zaplakao i dobio je ocenu 6/10.

Zbog potrebe za kiseonikom, u drugom danu života prebačen je iz zdravstvenog centra Knjaževac za Niš, gde je bio smešten na intenzivnoj nezi na neonatologiji.

Tu kreće Vukova borba punih tri meseca. Zbog nepražnjenja svoje prve stolice i nadutosti u stomaku odrađena je biopsija creva gde se ispostavilo da Vuk ima Hiršsprungova bolest debelog creva. Zbog zavisnosti od respiratora Vuku se nakon dva meseca ugrađuje trahealna kanila. Zbog udruženosti ispoljenih manifestacija Hiršsprunga i hipoventilacionog sindroma postavlja se sumnja na Hadadov sindrom, što se kasnije genetikom i potvrđuje.

Bolest je jako retka i za nju lek ne postoji, ali uz adekvatnu medicinsku negu može da mu se obezbedi normalan život.

Vuk je dete koje treba da bude pod konstantnom pratnjom bilo roditelja, bilo lekara. Redovne kontrole i nadzor plumologa radi aktuelne ventilacione podrške, praćenje rasta i napredovanja uz redovne kontrole dečijeg hirurga i gastroenterologa, periodične kontrole kardiologa, krvni pritisak, glikemija, praćenje psihomotoričkog razvoja i rani stimulacioni tretmani.