Uoči praznika, iako se dobro jede, ipak su novčanici u strogom režimu mršavljenja. Troškovi se gotovo utrostruče kada se bliži Nova godina i Božić.

Međutim, ima onih koji ni najvoljenijima ne daruju ništa za praznike, a jedan od njih je gost novogodišnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

"Ne kupujem poklone"

Ekonomista Nemanja Antić je obrazložio svoju praksu, pa je rekao da oni koji kupuju imaju enormne troškove oko poklona i proslava.

- Kada otvorite novčanik imate onoliko koliko ste zaradili minus ono šta ste potrošili i to važi za sve. Aristotel je svojevremeno išao po pijacama Grčke i gledao sve one produkte i rekao "samo gledam koliko mi stvari ne treba u životu". Ja stvarno nikome nisam kupio poklon, ali ako želite da usrećite okruženje, a da vam novčanik bude duplo golo, to je vaša odluka - započeo je Antić.

Potom je obrazožio šta ga onda čini srećnim u ovo doba godine.

- Ja sam srećan i nema poklona koji može to da podigne, niti osobe koja bi to uzela. Vidite, vama kažem da sam srećan, ajde mi to oduzmite - govori Antić.

Saveti za štednju

Antić je za kraj izneo metod sa koji biste mogli da uštedite novac sa prosečnom platom.

- Najbolje je da kada primite platu, odvojite 10 odsto na automatsku uplatnu radnju za neki fond. Prvo štednja, pa potrošnja. Obično ljudi unovče celu platu, pa onda ne izdrže ni do kraja meseca. Moramo da razumemo da mi, kao pojedinci, kada nešto potrošimo, da je neko taj novac zaradio. Srećan pojedinac je onaj koji nije uštedeo sve, ali ni potrošio, već onaj koji raspoređuje novcem za ono šta njega čini srećnim - zaključio je Antić.

