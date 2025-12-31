Slušaj vest

Na javni poziv prijavilo se ukupno 21 udruženje. Komisija je, u skladu sa unapred utvrđenim kriterijumima, izvršila bodovanje i dala preporuku da u Radnu grupu bude uključeno šest udruženja koja su ostvarila najveći broj bodova.

Od ukupnog broja prijavljenih udruženja, 15 je ispunilo formalne uslove javnog poziva. Imajući u vidu društvenu osetljivost teme i značaj obezbeđivanja inkluzivnog i sveobuhvatnog dijaloga, ministar je doneo odluku da u rad Radne grupe budu uključena sva udruženja koja su ispunila formalne i etičke uslove javnog poziva, uz uvažavanje preporuke Komisije.

Ovom odlukom Radna grupa je formirana i čini je ukupno 30 članova – 15 predstavnika udruženja, kao i 15 predstavnika nadležnih ministarstava i organa koji učestvuju u sistemu podrške roditeljima – negovateljima.

Udruženja koja nisu ispunila formalne uslove javnog poziva, kao i roditelji koji nisu članovi udruženja, imaće mogućnost da aktivno učestvuju u okviru javnih konsultacija i javne rasprave o Nacrtu zakona i dostave predloge, sugestije i komentare.

Ministarstvo ostaje posvećeno transparentnom, odgovornom i inkluzivnom procesu izrade zakona, sa ciljem da se donesu kvalitetna, održiva i pravedna rešenja u najboljem interesu roditelja–negovatelja i njihovih porodica.

