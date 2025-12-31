Pacijenti kažu da simptomi traju i do dve nedelje

Broj obolelih od gripa u Srbiji rapidno raste, a poslednji podaci za 52. nedelju (od 22. do 28. decembra 2025.) pokazuju da se situacija ozbiljno pogoršava.

Оbоljеnjа sličnа gripu

Prema epidemiološkom nadzoru Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", registrovano je 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je 15% više nego prethodne nedelje.

- Еpidеmiоlоšкi pокаzаtеlji uкаzuјu dа sе rеgistruје širока gеоgrаfsка rаširеnоst, кliničка акtivnоst gripа је iznаd еpidеmiјsкоg prаgа, dок је trеnd incidеnciје rаstući - upozorio je "Batut".

Najviše ugrožena grupa su najmlađi - deca od 0 do 4 godine, sa stopom obolevanja od 1.204/100.000, dok je kod dece od 5 do 14 godina ta stopa 921/100.000. Stručnjaci upozoravaju da deca i dalje prednjače po broju zaraženih i da su škole i vrtići mesta visokog rizika.

Акutnе rеspirаtоrnе infекciје

Rastu i akutne respiratorne infekcije, sa 19.569 registrovanih slučajeva, što je 9% više nego prethodne nedelje.

Laboratorijski potvrđeni uzročnici uključuju viruse A(H3), A ne tipiziran i A(H1)pdm09, sa dominantnim tipom A(H3), a registrovani su širom Srbije - od Beograda, Južnobačkog i Braničevskog okruga, do Kosova i Metohije.

Еpidеmiоlоšка situаciја u Evropi

Situacija u Evropi je slična: stopa oboljenja sličnih gripu iznad je osnovnog nivoa u 21 zemlji, dok je broj akutnih respiratornih infekcija povišen u 10 zemalja. Aktivnost gripa raste širom kontinenta, sa najvećim procentom pozitivnih slučajeva kod dece od 5 do 14 godina, a hospitalizacije se povećavaju, posebno kod starijih od 65 godina.

Stručnjaci upozoravaju: dominatni virus A(H3) i visoka incidencija među decom čine ovu sezonu gripa posebno opasnom. Preventivne mere, vakcinacija i pojačana higijena u školama i vrtićima ključni su da bi se kontrolisalo širenje virusa.

Ovo je grip koji brzo napreduje i pogađa sve uzraste, ali deca i stariji su najosetljiviji.