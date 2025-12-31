Slušaj vest

Čuveni srpski automobilista Čeda Brkić i Kurir pokrenuli su nedavno akciju reparacije "fiće" iz filma "Nacionalna klasa" koji je vozio legendarni Branimir Mitrović Flojd, a kog je davne 1978. godine maestralno odigrao Dragan Nikolić.

Foto: Kurir

Automobil je trenutno u veoma lošem stanju, ali zahvaljujici Kuriru i Čedi Brkiću, ipak postoji nada da bi mogao da povrati stari sjaj. Iako su mnogi ljubitelji "fića" i "Nacionalne klase" širom bivše SFRJ svoje ljubimce ofarbali i sredili kao na filmu, original se nalazi u dvorištu Čede Brkića. Zapravo, ovo je poslednji od pet "zastava 750" koje su se koristile u kultnom filmu Gorana Markovića.

Foto: Kurir

-"Fića" će ukoro iz mog dvorišta u Beogradu biti prebačen u Kragujevac, gde će biti kompletno renoviran. Ovde ima i simbolike, jer je upravo pre više od pola veka upravo u ovom gradu izašao iz fabrike "Zastava". Nakon pokretanja akcije, među ljubiteljima automobilizma i ovog sjajnog filma vlada veliko inreresovanje i zadovoljstvo što će poslednji model ipak biti sačuvan - rekao je Čeda Brkić za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Brkić je glavnom uredniku Kurira Rajku Nediću doneo kacigu koja je korišćena u "Nacionalnoj klasi", a pripada legendi našeg automobilizma Dimitriju Đaniju Iliću koji je i danas koristi i najavio nastavak ove zajedničke akcije.

Foto: Printscreen

-Sledeći put donosim đuntu -poručio je uz osmeh Brkić.

Kaciga iz Nacionalne klase u Kuriru Izvor: Kurir

Šta su rekli Brkić i Nedić pogledajte u našem videu.