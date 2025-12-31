Slušaj vest

Dragi prijatelji,

Iza nas je još jedna zahtevna godina u kojoj smo, zahvaljujući zajedničkom trudu, uspeli da prevaziđemo brojne izazove i zadržimo lidersku poziciju Kurira i naše kompanije na medijskoj sceni Srbije.

Svakodnevno se trudimo da unapredimo kvalitet sadržaja — jer ste Vi to zaslužili!

Bilo kroz štampano izdanje, portal, televiziju ili Kurirove kanale na društvenim mrežama, naš cilj je bio isti – da budemo vaš prvi izbor za pouzdane informacije i dobru zabavu, da vas blagovremeno i tačno informišemo i opravdamo ukazano poverenje.

Mnogo je razloga da budemo zadovoljni onim što smo postigli, ali i dodatni motiv da nastavimo da se razvijamo i pomeramo granice, jer su pred nama novi i još ambiciozniji izazovi.

Hvala svima koji su dali doprinos našem uspehu. Nastavićemo da se trudimo da i u budućnosti ostanemo vaš prvi izbor.

ŽELIMO VAM PUNO ZDRAVLJA, USPEHA I SREĆE U NOVOJ GODINI!