U susret dočeku Nove godine, pojedina deca i mališani su napisali svoje želje u pismu Deda Mrazu, a jedno neodoljivo pismo se izdvojilo po naizgled skromnosti mališana koji je iskazao svoje iskrene želje izahvalnost!



- Dragi Deda Mraze, ja želim da svi budemo živi i zdravi, da budemo svi srećni i dobro. Hvala Deda Mraze, hvala što postojiš - napisao je mališan.

I zaista, ponekad su najjednostavnije reči one koje najviše znače! Bez praznične pompe, samo ishrena zahvalnost i želja da svi budemo živi i zdravi, srećni i dobro, dodaje se.