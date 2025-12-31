Jednostavne, iskrene reči koje podsećaju na pravu vrednost praznika
Nova godina
MALIŠAN NAPISAO PISMO DEDA MRAZU I RASPLAKAO REGION! Umesto poklona, igračaka i slatkiša poželeo nešto što SVIMA ZNAČI: A za kraj jedno "hvala što postojiš!"
Slušaj vest
U susret dočeku Nove godine, pojedina deca i mališani su napisali svoje želje u pismu Deda Mrazu, a jedno neodoljivo pismo se izdvojilo po naizgled skromnosti mališana koji je iskazao svoje iskrene želje izahvalnost!
- Dragi Deda Mraze, ja želim da svi budemo živi i zdravi, da budemo svi srećni i dobro. Hvala Deda Mraze, hvala što postojiš - napisao je mališan.
I zaista, ponekad su najjednostavnije reči one koje najviše znače! Bez praznične pompe, samo ishrena zahvalnost i želja da svi budemo živi i zdravi, srećni i dobro, dodaje se.
Kurir.rs
