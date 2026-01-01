Slušaj vest

Novogodišnja noć protekla je uz nisku temperaturu, mirno bez zastoja i prekida na putevima van gradova, gradskih trgova i zimskih odmarališta, saopštio je AMSS.

Vozila je i sada malo, gotovo da ih i nema na glavnim putnim pravcima, međutim za one koji se ipak odluče da negde otputuju, dobro je da znaju da ih na pojedinim deonicama očekuju izmene u saobraćaju zbog radova na koje je potrebno da obrate pažnju.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja ni putničkih, ni teretnih vozila.

