NA GRANICAMA BEZ ZADRŽAVANJA: Oglasio se AMSS
Novogodišnja noć protekla je uz nisku temperaturu, mirno bez zastoja i prekida na putevima van gradova, gradskih trgova i zimskih odmarališta, saopštio je AMSS.
Vozila je i sada malo, gotovo da ih i nema na glavnim putnim pravcima, međutim za one koji se ipak odluče da negde otputuju, dobro je da znaju da ih na pojedinim deonicama očekuju izmene u saobraćaju zbog radova na koje je potrebno da obrate pažnju.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja ni putničkih, ni teretnih vozila.
